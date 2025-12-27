Menü Kapat
Hava Durumu
 Murat Makas

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı Necip Uysal ve Mert Günok'un kadro dışı kalmasını değerlendirdi. Ayrıca Adalı emlak projeleri hakkında da bilgi verdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekibin 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı, Beşiktaş'ın kasasına getiri sağlayacak projeler hakkında konuştu. Ayrıca Adalı Necip Uysal ve Mert Günok'un kadrodan çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

İşte Serdal Adalı'nın sözleri:

"YÖNETİM SÜRELERİNİ 2 YILA İNDİRMEK İSTİYORUZ"

"Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok açıklaması

"BUNLAR BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMIYOR!"

"Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var! Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde ayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı!"

"SUNİ GÜNDEMLERE, OPERASYONLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Son dönemde sosyal medya üzerinden sistematik yapılan saldırılarla ilgili çarpıcı veriler elde ettik. Yüzlerce 'İstifa' mesajının aynı resimlerle yapılması, bu işin organik olmadığını gösteriyor. Bu paylaşımlarının %68'inin benzer olduğunu gördük. Ve bu paylaşımların benzer merkezden çıktığı tespit edildi. Dijital belgelerle bunlar belgelendi. Deşifre olan biri hesabını kapattı. Suni gündemlere, operasyonlara izin vermeyeceğiz. Bizim hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve huzurudur."

SANCAKTEPE PROJESİ HAKKINDA

"Sancaktepe'de toplam 21 dönüm arazi üzerine kurulu iki büyük tesisi camiamıza kazandırmıştık. İlk tesiste 2600 kişilik stadyum, nizami sahası ve konaklamalı kamp merkezine sahip. Diğer tesis ise 2500 kişi kapasiteli, çok amaçlı spor komplesi ve konaklama alanı, idari merkezleri kapsıyor. Birçok branşın Anadolu yakasında üssü olacak. Kadın Futbol Takımımızın ana merkezi de Sancaktepe'ye taşınacaktır. Spor operasyonlarında tasarruf sağlayacağız. Spor okulları ile de gelir kaynağı oluşturuyoruz. Güreş ve boks şubelerinin yerleşimlerini tamamladı."

AKATLAR PROJESİ HAKKINDA

"Akatlar'da mevcut basketbol salonunun çevresinde yer alan 20 dönümlük arazide dönüşüm süreci yürütüyoruz. İşgalci konumda olan yerlerin tahliye işlemlerini sonuçlandırdık. Yıkım ve altyapıyı da tamamladık. Alanda yapı-kayıt belgesi olan hak sahipleriyle süreci bakanlık üzerinden takip ediyoruz. Yerleşim alanı olması sebebiyle konuya titizlikle yaklaşıyoruz. Akatlar projemizdeki mimari ve mühendislik süreci devam ediyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra inşaat sürecine hızla başlayacağız. proje bittiğinde basketbol, voleybol, hentbol ve tekerli sandalye basketbol tesislerimiz için dev bir spor üssü olacak."

AKARETLER HAKKINDA

"Akaretler'de B Blok güçlendirme çalışmalarını 5 ayda tamamladık. Bu bloğun uzun süreli kiralanması için görüşmelere hız verdik. Manevi miras olan C Blok ile ilgili hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir katı Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın aziz hatırasına ev sahipliği yapacak. Amacımız Seba ruhunu, gelecek nesillere hissettirmek. Yıllardır beklenen lokal hayata geçiyor. C bloğun bir katını sizler için loka yapacağız. Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e bu anlamda destekleri için teşekkür ederim."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok açıklaması

NECİP UYSAL İLE MERT GÜNOK'UN KADRO DIŞI BIRAKILMASI HAKKINDA

"Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkür ederim. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesi sadece bir an meselesi. Skor geçici, güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda seri galibiyetler beklememizi sağlıyor. Takımda yukarı yönde bir gidiş var. Transferlerle bu gidişatı yukarılara taşımak istiyoruz. TFF limitleri nedeniyle Arroyo ve Elan Ricardo genç gibi oyuncular aldık. Birini 8 milyon euroya satıldı, diğeri kiralandı. Ekonomik girdi sağlandı. Bu oyuncular bize uymadı. Toplamda 9 milyon euro kazandık. Necip Uysal ve Mert Günok'un kadroda olmayacakları kendilerine bildirildi. İki oyuncumuza da teşekkür ederiz."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok açıklaması

"HAKEM HATALARI TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI!"

"Futbolda sistematik hale gelen hakem hataları tahammül sınırlarını aştı! Biz, hakemden bile gol yediğimizi gördük. 40 yıldır haksızlıklarla mücadele ediyoruz. Basketbolda da çifte standart uygulanmaya başlandı! Haklı eleştirileri yapan hocamız ve yöneticilerimize orantısızız ceza en somut örneklerdir! İhtar yerine en ağır para cezaları, bu tutumun yansımasıdır! Emeğimizi, masa başındaki yaptırımlara teslim etmeyeceğiz! Asla pes etmeyeceğiz."

YABANCI VAR HAKEMİ HAKKINDA

"TFF ve MHK ziyaretlerimde de söyledim, çözüm önerileri sundum. Yabancı VAR artık kaçınılmaz bir gereklilik. Emeğimizi ve alın terimizi yedirmeyeceğiz! Bir adım da geri atmayacağız! Camiamızın bu konuda tek ses olacağına inancımız tamdır. Biz birlikteyken alamayacağımız hiçbir hak yoktur! Nezaketimizi zayıflık sanıyor olabilirler, sertliği ekranlarda bağırmak olarak da algılayabilirler. Beşiktaş için bedel ödemeye devam ediyoruz, devam edeceğim! Henüz bir yılım doldu, görev süremin 3'te 1'i ceza ile geçti! Hangi kulüp başkanı bu kadar ağır cezalar aldı? Ödediğim para cezalarını saymıyorum bile!"

"Yılın son derbisini deplasmanda kazanan takımı, teknik heyeti gönülden kutluyorum. Yılı şanımıza yakışır derbi galibiyeti ile uğurladık. 4 Ocak'ta parkedeki derbiyle yeni yılı zaferle selamlamayı arzuluyoruz."

