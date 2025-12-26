Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta art arda yıldız ayrılıkları: Resmen açıklandı!

Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mert Günok için açıklama geldi. Beşiktaş yönetimi, hem Necip Uysal'ı hem de Mert Günok'u takımdan göndermeye karar verdi.

Beşiktaş'ta art arda yıldız ayrılıkları: Resmen açıklandı!
Burak Ayaydın
26.12.2025
26.12.2025
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgârları sert esti. Beşiktaş yönetimi, an itibarıyla iki yıldız isimle yolları ayırmak için ilk adımı attı.

Beşiktaş'ta art arda yıldız ayrılıkları: Resmen açıklandı!

BEŞİKTAŞ'TAN YILDIZ VEDALARI İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir. Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir. Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş'ta art arda yıldız ayrılıkları: Resmen açıklandı!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKA AYRILIKLAR OLACAK MI?
Siyah beyazlıların, David Jurasek başta olmak üzere birkaç ayrılık daha yaşaması bekleniyor.
