Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan kritik kararlar!

Fenerbahçe'nin kadro planlamalarında Domenico Tedesco etkisi yaşanıyor. İlk olarak İrfan Can Kahveci gibi yıldızları takımdan uzaklaştıran Domenico Tedesco, şimdi de Fenerbahçe'deki eksik pozisyonlar için özel profiller istedi.

FENERBAHÇE'DE MÜHÜR DOMENICO TEDESCO'DA

Fenerbahçe'den gidecek oyunculara ve ardından da yapılacak transferlere, Domenico Tedesco karar verdi. Esasen ise geçtiğimiz günlerde Devin Özek ile görüşen Domenico Tedesco, Fenerbahçe adına ciddi bir yapılanma tasarladı! İlave olarak da İtalyan çalıştırıcı, raporun dışına çıkılmamasını istedi.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'NUN AYRILIK KARARLARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco; İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski, Youssef En-Nesyri, İrfan Can Eğribayat ve Fred için 'takımdan ayrılabilirler' dedi.

FENERBAHÇE'DE DOMENICO TEDESCO'DAN TRANSFER PROFİLİ

Fenerbahçe adına ara transfer dönemi hamlelerini belirleyen Domenico Tedesco, her pozisyon için profil tanımlamaları yaptı ve bunların dışına çıkılmamasını istedi! Ek olarak da rapordan hareketle Fenerbahçe, forvet için Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk gibi aynı stilde isimlere yönelmişti.

DOMENICO TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Jose Mourinho'dan adeta bir enkaz devralan Domenico Tedesco, Fenerbahçe ile şu ana kadar 21 müsabakada yer aldı ve maç başına 2.05 puan ortalaması yakaladı. Ayrıca da genç çalıştırıcı; bu dönemde 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Son olarak da Domenico Tedesco, göreve başladığı andan lig arasına kadar ki dönemde, Fenerbahçe'yi çoğu istatistikte zirveye taşımış ve dikkatleri üzerine çekmişti.