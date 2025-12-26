Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Dolandırıcılık şebekesinin 'senet' oyunu! Tam 45 milyonluk vurgun yaptılar

İnternet üzerinden araç satışı yapan vatandaşları "güvenli ödeme" ve "senet" vaadiyle dolandıran şebekeye darbe indirildi. 45 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen operasyonda, çok sayıda araç ve gayrimenkule el konuldu.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 18:33
|
26.12.2025
26.12.2025
saat ikonu 18:42

Çorum il Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, internet üzerinden araçlarını satmak için ilan veren vatandaşları ağına düşüren ve satın almak istedikleri araçların ücretinin bir kısmını güvenli ödeme ya da elden ödeyip, geri kalan tutarı ise senet düzenleyip ödeme yapmayan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

ARAÇLARI ÜSTLERİNE GEÇİRİP ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVRETTİLER

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, şüphelilerin devri alınan araçların kaydını kendi aralarında ya da üçüncü şahıslara devrettiği, bu yöntemle elde ettikleri gelirleri kendilerine ait şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Dolandırıcılık şebekesinin 'senet' oyunu! Tam 45 milyonluk vurgun yaptılar

55 ARAÇ SAHİBİNİ DOLANDIRDILAR

Şebekenin yöntemiyle toplam 55 araç sahibini dolandırdığını belirleyen ekipler, MASAK'tan temin edilen raporlarda şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde tam 45 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu ve bu paranın 15 milyon TL'lik kısmının şirketler üzerinden aklandığını belirledi.

Dolandırıcılık şebekesinin 'senet' oyunu! Tam 45 milyonluk vurgun yaptılar

46 MİLYONLUK 58 ARACA EL KONULDU

Düğmeye basan ekipler, Çorum merkezli Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 46 milyon 500 bin TL olan 58 araca ve 2 taşınmaza da el konuldu.

Dolandırıcılık şebekesinin 'senet' oyunu! Tam 45 milyonluk vurgun yaptılar

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

