Yaşlı adama "FETÖ" oyunu! Dolandırıcıların tuzağına böyle düştü: 1,5 milyonluk vurgun

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 75 yaşındaki adamı arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Yaşlı adamı "Adınız FETÖ soruşturmasına karışmış" diyerek kandıran dolandırıcılar, 1 milyon 500 bin TL'lik vurgun yaptı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki R.Y.'yi telefonla arayan ve kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar, yaşlı adama adının FETÖ terör örgütü soruşturmasına karıştığını, kimlik bilgilerinin örgüt mensuplarınca kullanıldığını ve bu kişilerin kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

Dolandırcıların söyledikleri karşısında hemen şoka giren yaşlı adama, evinde bulunan altın ve ziynet eşyalarının el konularak görevliye teslim etmesi gerektiği ve daha sonrasında da geri verileceğini söylendi.

Yaşlı adama "FETÖ" oyunu! Dolandırıcıların tuzağına böyle düştü: 1,5 milyonluk vurgun

ALTIN VE DÖVİZLERİ KENDİ ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Duydukları karşısında korku ve panik yaşayan yaşlı adam, ikametine gelen şahıslara toplam değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 21 adet Ata altın, 3 adet Adana burmalı bilezik, 10 adet çeyrek altın, altın boyun zinciri, 2 adet alyans yüzük, 2 adet birer gram altın ve 850 euroyu teslim etti.

Yaşlı adama "FETÖ" oyunu! Dolandırıcıların tuzağına böyle düştü: 1,5 milyonluk vurgun

DOLANDIRCILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşananların ardından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin A.T. (20) ve M.A.K. (26) olduğu tespit edildi. İstanbul’da yakalanan 2 şüpheli, Bursa’ya getirilerek adli makamlara sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

