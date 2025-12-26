Çikolata tarihe mi karışıyor? Kakaonun yerini alacak madde belli oldu

Singapur Ulusal Üniversitesi'ndeki (NUS) araştırmacılar, iklim krizinin kıskacında olan "çikolatanın" sevenlerine umut olacak bir çalışmaya imza attı. Bilim insanları, keçiboynuzunun lezzetini artırarak kakaoya karşı en iyi alternatiflerden biri haline getirmeyi hedefliyorlar.

KEÇİBOYNUZU KAKAONUN TAHTINA ADAY

SciTechDaily'nin haberine göre, Ceratonia siliqua adıyla bilinen ve sert yapısıyla tanınan keçiboynuzu, iklim koşullarına karşı gösterdiği dirençle bilim dünyasının radarına girmeyi başardı. Kavrulduğunda kakaoya benzer bir aroma sunmasına rağmen tadının tüketicilerin çikolatadan beklediği kıvamı tam olarak karşılayamaması, ürünün yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeldi.

Fakat NUS Fen Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü'nden Doçent Liu Shao Quan liderliğindeki ekip, söz konusu engeli aşmak için kolları sıvadı. Araştırmacılar, keçiboynuzu posasının lezzet profilini önemli ölçüde iyileştirmek adına iki yeni yöntem geliştirdi.

KATKI MADDESİZ LEZZET DEVRİMİ

Geliştirilen yeni teknikler sayesinde, herhangi bir aroma verici veya katkı maddesi kullanılmadan keçiboynuzunun kendi tadı iyileştirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doçent Liu, inovasyonun önemine değinerek şunları söyledi:

"Keçiboynuzu bazlı yeniliğimiz, nispeten keşfedilmemiş ve yeni gelişen alternatif çikolata kaynakları pazarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca yeni tekniklerimiz, aroma verici gibi katkı maddeleri kullanmadan keçiboynuzunun tadını iyileştiriyor. Böylece tüketiciler, daha iyi lezzet ve basit içerik listesi gibi iki avantajı birden elde edebiliyor. Bu yeniliklerle, çikolata endüstrisinin mevcut zorluklarını ve ihtiyaçlarını karşılamaya anlamlı bir katkı sağlamayı hedefliyoruz."

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DOĞAL KALKAN

Akdeniz bölgesine özgü bir baklagil türü olan keçiboynuzu ağaçları, suyun kıt olduğu sıcak ve kurak ortamlara uyum sağlayabiliyor. Kakaonun kaynağı olan Theobroma cacao ağacı yalnızca çok özel iklim koşullarında yetişebilirken, keçiboynuzu kuraklığa karşı doğal bir toleransa sahip.