Trabzon'da feci kaza! Otomobilin kırmızı ışıkta çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 24 yaşındaki Ramazan A., yönetimindeki motosikletiyle trafik ışıklarında durarak kırmızı ışığın yanmasını beklemeye başladı. Bu sırada arkadan hızla gelen E.Y. idaresindeki otomobil, duramayarak motosiklete şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

GENÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ağır darbe alan motosiklet sürücüsü Ramazan A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı inceleme başlatan emniyet güçleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen E.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli sürücünün yapılan sorgusunda ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, kazanın şiddetini gözler önüne seren o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor.