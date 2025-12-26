Emekliye 60.000 lira piyangosu! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını o bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Başvuru banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanı ise bankaya geri ödeniyor.