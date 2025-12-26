Emekliye 60.000 lira piyangosu! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emekli maaşı zammı sonrasında banka promosyonlarına da zam gelmesi öngörülüyor. Hali hazırda promosyon tutarları bankalarda 31 bin lira sınırında. Bazı bankalar ise kampanyalarla birlikte promosyon miktarını 60 bin liraya kadar yükseltti. İşte en yüksek banka promosyonları...
Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını o bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Başvuru banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanı ise bankaya geri ödeniyor.
Emekli maaşını taşıyan emeklilere özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak;
12.000 TL’ye varan emekli promosyonu,
Paraf Değerli Kredi Kartı ile market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarında yılda 35.000 TL’ye varan indirim,
Yeni otomatik fatura talimatlarına 3.500 TL’ye varan ParafPara fırsatı
ile toplamda 60.000 liraya varan avantaj sunuyor.
Emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan promosyon
60.000 TL 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Var
ATM: 2.993 | Şube: 444
SGK emeklilerine 24.000 TL’ye varan promosyon
30.000 TL %0 faizli ek hesap
25.000 TL 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 6.501 | Şube: 1.146
Emekli maaşı taşıyana veya taahhüt yenileyene 30.000 TL’ye varan promosyon
60.000 TL %0 faizli nakit fırsatı
100.000 TL 6 ay %0,99 faizli kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 5.000 | Şube: 710
Maaşını taşıyana 28.000 TL’ye varan promosyon
25.000 TL 36 ay %2,99 faizli kredi
EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz
ATM: 226 | Şube: 59
Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon
Sınırsız Hesap ile %43’e varan günlük mevduat faizi
EFT/Havale: Var
ATM: 5.855 | Şube: 780
Emekli maaşı taşıyana 25.000 TL’ye varan promosyon
50.000 TL 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL 3 ay %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 5.323 | Şube: 875
Emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon
65.000 TL 3 ay %0 faizli kredi
25.000 TL 3 ay %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 2.500 | Şube: 250
75.000 TL 6 ay %0 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
Masrafsız bankacılık
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 4.300 | Şube: 466
50.000 TL 24 ay %2,79 faizli kredi
50.000 TL %0 faizli Süper Ek Hesap
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 8.115 | Şube: 32
Oksijen Hesap: İlk 100 gün %45 faiz
Vade bozulmadan para çekme imkânı
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 69 | Şube: 52
500.000 TL %3,49’dan başlayan kredi
50.000 TL 6 ay %1,59 faizli kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 5.335 | Şube: 1
125.000 TL 36 ay %2,99 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 7.650 | Şube: 456
12.000 TL emekli promosyonu
5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı
Havale ücretsiz, EFT ücretli
ATM: 20.000 | Şube: 1.745
TROY kart ile eğitim harcamalarına vade farksız 5 taksit
Yılda 2.400 TL’ye varan iade
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 20.001 | Şube: 92
50.000 TL 18 ay vadeli uygun kâr paylı alışveriş kredisi
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 6.476 | Şube: 1
Emekli maaşı taşıyana 12.000 TL’ye varan promosyon
İlk yıl kredi kartı aidatı yok
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 7.264 | Şube: 174
SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 4.075 | Şube: 1.032
500.000 TL %3,69’dan başlayan kredi
5.000 TL %0 faizli kolay nakit
EFT/Havale: Ücretli
ATM: 501 | Şube: 15
%3,29’dan başlayan faizlerle kredi
EFT/Havale: Ücretsiz
ATM: 188 | Şube: 65