Emekliye 60.000 lira piyangosu! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu

Aralık 26, 2025 10:12
1
En yüksek emekli promosyonu

Emekli maaşı zammı sonrasında banka promosyonlarına da zam gelmesi öngörülüyor. Hali hazırda promosyon tutarları bankalarda 31 bin lira sınırında. Bazı bankalar ise kampanyalarla birlikte promosyon miktarını 60 bin liraya kadar yükseltti. İşte en yüksek banka promosyonları...

2
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını o bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Başvuru banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu emeklide kalıyor, kalanı ise bankaya geri ödeniyor. 

3
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Halkbank

Emekli maaşını taşıyan emeklilere özel 30.000 TL 12 ay taksitli nakit avantajına ek olarak;

12.000 TL’ye varan emekli promosyonu,

Paraf Değerli Kredi Kartı ile market, sağlık/eczane, fatura, kültür/sanat harcamalarında yılda 35.000 TL’ye varan indirim,

Yeni otomatik fatura talimatlarına 3.500 TL’ye varan ParafPara fırsatı

ile toplamda 60.000 liraya varan avantaj sunuyor.
 

4
QNB PROMOSYON

QNB

Emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan promosyon

60.000 TL 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Var

ATM: 2.993 | Şube: 444
 

5
İş Bankası PROMOSYON

İş Bankası

SGK emeklilerine 24.000 TL’ye varan promosyon

30.000 TL %0 faizli ek hesap

25.000 TL 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 6.501 | Şube: 1.146
 

6
Akbank banka promosyonu

Akbank

Emekli maaşı taşıyana veya taahhüt yenileyene 30.000 TL’ye varan promosyon

60.000 TL %0 faizli nakit fırsatı

100.000 TL 6 ay %0,99 faizli kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 5.000 | Şube: 710
 

7
ING

ING

Maaşını taşıyana 28.000 TL’ye varan promosyon

25.000 TL 36 ay %2,99 faizli kredi

EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz

ATM: 226 | Şube: 59
 

8
Yapı Kredi emekli promosyonu

Yapı Kredi

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon

Sınırsız Hesap ile %43’e varan günlük mevduat faizi

EFT/Havale: Var

ATM: 5.855 | Şube: 780
 

9
Garanti BBVA

Garanti BBVA

Emekli maaşı taşıyana 25.000 TL’ye varan promosyon

50.000 TL 3 ay %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL 3 ay %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 5.323 | Şube: 875
 

10
DenizBank

DenizBank

Emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon

65.000 TL 3 ay %0 faizli kredi

25.000 TL 3 ay %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 2.500 | Şube: 250
 

11
Enpara.com

Enpara.com

75.000 TL 6 ay %0 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi

Masrafsız bankacılık

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 4.300 | Şube: 466
 

12
ON Dijital Bankacılık

ON Dijital Bankacılık

50.000 TL 24 ay %2,79 faizli kredi

50.000 TL %0 faizli Süper Ek Hesap

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 8.115 | Şube: 32
 

13
Odeabank

Odeabank

Oksijen Hesap: İlk 100 gün %45 faiz

Vade bozulmadan para çekme imkânı

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 69 | Şube: 52
 

14
GetirFinans

GetirFinans

500.000 TL %3,49’dan başlayan kredi

50.000 TL 6 ay %1,59 faizli kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 5.335 | Şube: 1
 

15
TEB

TEB

125.000 TL 36 ay %2,99 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL 3 ay %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 7.650 | Şube: 456
 

16
Ziraat Bankası

Ziraat Bankası

12.000 TL emekli promosyonu

5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı

Havale ücretsiz, EFT ücretli

ATM: 20.000 | Şube: 1.745
 

17
Vakıf Katılım

Vakıf Katılım

TROY kart ile eğitim harcamalarına vade farksız 5 taksit

Yılda 2.400 TL’ye varan iade

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 20.001 | Şube: 92
 

18
Hayat Finans

Hayat Finans

50.000 TL 18 ay vadeli uygun kâr paylı alışveriş kredisi

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 6.476 | Şube: 1
 

19
Ziraat Katılım

Ziraat Katılım

Emekli maaşı taşıyana 12.000 TL’ye varan promosyon

İlk yıl kredi kartı aidatı yok

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 7.264 | Şube: 174
 

20
Halkbank

Halkbank

SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 4.075 | Şube: 1.032
 

21
Aktif Bank (N Kolay)

Aktif Bank (N Kolay)

500.000 TL %3,69’dan başlayan kredi

5.000 TL %0 faizli kolay nakit

EFT/Havale: Ücretli

ATM: 501 | Şube: 15
 

22
HSBC

HSBC

%3,29’dan başlayan faizlerle kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

ATM: 188 | Şube: 65

