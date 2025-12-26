Diyarbakır'da boş evde vahşet! 18 yaşındaki Sümeyye’nin cesedi çöp poşetinde bulundu

Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen ev sahibi gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Evdeki odaları gezen mülk sahibi odada çöp poşeti içerisinde bir şeyler olduğunu fark etti. Poşetin ağzını açan ev sahibinin kanı dondu. Çöp poşeti içinde kadın cesedi görünce hemen ekiplere bildirdi.

CESET 18 YAŞINDAKİ SÜMEYYE'YE AİT ÇIKTI

Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait olduğunu belirledi.

EŞİNİN KAYIP İHBARINDA BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sümeyye D.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Eşinin, dün Sümeyye D. ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.