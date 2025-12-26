Galatasaray'da orta sahaya Nijeryalı dinamo: Hedef Raphael Onyedika!

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon başından bu yana takipte oldukları Raphael Onyedika için bu kez resmi adımları atıyor. Okan Buruk’un orta sahadaki direnci artırmak adına kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için yönetim, dev bir bütçe ayırmış durumda.

25 MİLYON EURO

Yaz transfer döneminde de Aslan’ın radarına giren Onyedika için bu kez şartlar zorlanıyor. Galatasaray yönetiminin, Belçika ekibi Club Brugge’ü ikna etmek adına 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis bedelini masaya koymaya hazırlandığı öğrenildi.

DEFANS VE ORTA SAHADA DUVAR

Bu sezon Club Brugge formasıyla 24 resmi maça çıkan Onyedika, skor katkısından ziyade defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan genç yıldız, hem defansif orta saha hem de stoper mevkilerinde görev alabilmesiyle Okan Buruk’un elini bir hayli rahatlatacak bir profil çiziyor.

RAPHAEL ONYEDİKA KİMDİR?

19 Nisan 2001 tarihinde Nijerya'nın Imo kentinde dünyaya gelen Onyedika, profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesinin FC Ebedei takımında başladı. 2019'da Danimarka ekibi Midtjylland'a transfer olan Onyedika, 2020'de FC Fredericia'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2022 yazında 9.5 milyon Euro'ya Midtjylland'dan Club Brugge'e transfer oldu.