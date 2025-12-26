Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da orta sahaya Nijeryalı dinamo: Hedef Raphael Onyedika!

Süper Lig’de ilk yarıyı zirvede kapatan Galatasaray, şampiyonluk yolunda vites artırıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un raporuyla harekete geçen yönetim, Club Brugge’ün yıldızı Raphael Onyedika için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da orta sahaya Nijeryalı dinamo: Hedef Raphael Onyedika!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 12:20

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'da orta sahaya Nijeryalı dinamo: Hedef Raphael Onyedika!

Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı kurmaylar, sezon başından bu yana takipte oldukları Raphael Onyedika için bu kez resmi adımları atıyor. Okan Buruk’un orta sahadaki direnci artırmak adına kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için yönetim, dev bir bütçe ayırmış durumda.

Galatasaray'da orta sahaya Nijeryalı dinamo: Hedef Raphael Onyedika!

25 MİLYON EURO

Yaz transfer döneminde de Aslan’ın radarına giren Onyedika için bu kez şartlar zorlanıyor. Galatasaray yönetiminin, Belçika ekibi Club Brugge’ü ikna etmek adına 20-25 milyon Euro bandında bir bonservis bedelini masaya koymaya hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray'da orta sahaya Nijeryalı dinamo: Hedef Raphael Onyedika!

DEFANS VE ORTA SAHADA DUVAR

Bu sezon Club Brugge formasıyla 24 resmi maça çıkan Onyedika, skor katkısından ziyade defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan genç yıldız, hem defansif orta saha hem de stoper mevkilerinde görev alabilmesiyle Okan Buruk’un elini bir hayli rahatlatacak bir profil çiziyor.

Galatasaray'da orta sahaya Nijeryalı dinamo: Hedef Raphael Onyedika!

RAPHAEL ONYEDİKA KİMDİR?

19 Nisan 2001 tarihinde Nijerya'nın Imo kentinde dünyaya gelen Onyedika, profesyonel futbolculuk kariyerine ülkesinin FC Ebedei takımında başladı. 2019'da Danimarka ekibi Midtjylland'a transfer olan Onyedika, 2020'de FC Fredericia'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2022 yazında 9.5 milyon Euro'ya Midtjylland'dan Club Brugge'e transfer oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TÜİK 2025 Gelir Dağılım İstatistikleri açıklandı: En yüksek gelir bu illerde! Zirvedeki şehir şaşırttı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.