ABD Adalet Bakanlığı'nda kripto krizi: Üst düzey isimden çıkar çatışması iddiası

SATILMADAN GELEN TALİMAT

Resmi kayıtlara göre Blanche’ın kripto yatırımlarının değeri 159 bin dolar ile 485 bin dolar arasında değişiyordu. Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, Solana ve Cardano gibi dijital varlıkların yanı sıra Coinbase hisselerine de sahipti. Etik anlaşmasına göre bu varlıklar satılana kadar, kripto piyasasını doğrudan etkileyecek hiçbir karara dahil olmaması gerekiyordu.

Ancak göreve başladıktan yaklaşık bir ay sonra, Blanche imzasıyla yayımlanan bir iç yazı tüm dengeleri değiştirdi. Bu yazıyla, Biden döneminde başlatılan kripto şirketleri, borsalar ve aracı kuruluşlara yönelik soruşturmalar durduruldu. Dahası, kripto dolandırıcılığı ve kara para aklamayı takip eden özel birim tamamen dağıtıldı.