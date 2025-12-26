Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Estetik ameliyatta şoke eden olay! Burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

Elazığ’da burun estetiği olmak için ameliyata giren hastanın burnundan taş çıktı. Böyle bir durumun çok nadir görüldüğünü söyleyen Op. Dr. Erhan Demirbağ, burun içine kaçan yabancı cisimlerin yıllar içinde taşa dönüşebileceğini belirtti.

Elazığ’da burun estetiği için ameliyata alınan bir hastada operasyon sırasında ilginç bir durum ile karşılaşıldı. Kulak Burun Boğaz (KBB) Doktoru Op. Dr. Erhan Demirbağ operasyon sırasında hastanın burnunda taş olduğunu fark etti. Yapılan değerlendirmede bu yapıların, uzun yıllar içinde yabancı cisim etrafında kalsiyum ve magnezyum birikmesi sonucu oluşan rinolitler olduğu belirlendi. Tespit edilen taşlar endoskopik yöntemle tamamen çıkarıldı, hasta sağlığına kavuştu.

Estetik ameliyatta şoke eden olay! Burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

"BONCUK, KAĞIT, PEÇETE PARÇALARI GİBİ CİSİMLER OLABİLİR"

Hastanın burunda şekil bozukluğu şikayetiyle kendilerine başvurduğunu ifade eden Op. Dr. Demirbağ, " Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra ameliyatımıza aldık. Ameliyat sırasında rutin işlemlerimizi gerçekleştirirken burun içinde normalde karşılaşmadığımız taşlarla karşılaştık. Biz buna tıpta rinolit adını veriyoruz. Rinolitler, genellikle çocukluk yaş grubunda, çocukların burun içine koyduğu yabancı cisimler nedeniyle oluşur. Bunlar boncuk, kağıt, peçete parçaları gibi cisimler olabilir. Uzun yıllar boyunca bu yabancı cisimlerin etrafında biriken kalsiyum ve magnezyum mineralleri sonucunda taşlaşma meydana gelir. Genellikle ufalanabilir yapıda olsalar da uzun sure fark edilmediklerinde büyüyerek burun tıkanıklığına, zamanla burun içi kanamalarına ve tek taraflı kötü kokulu burun akıntılarına yol açabilirler. Nadiren de bulundukları bölgeye göre hiçbir belirti vermeyebilirler. Hastamız da bu nedenle daha önce bize başvurmamış, asil amacı estetik ameliyattı. Ameliyat sırasında taşı fark ettikten sonra endovizyon sistemini kurarak rinolitlerin tamamını çıkardık. Sonrasında herhangi bir kanama ya da ek bir problemle karşılaşmadık" dedi.

Estetik ameliyatta şoke eden olay! Burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi

"KÖTÜ KOKULU BURUN AKINTISI YAPABİLİR"

Ailelerin dikkat etmesi gereken hususlara değinen Demirbağ, "Burada vurgulamak istediğimiz en önemli nokta, ailelerin özellikle küçük yasta çocukların burnuna kaçabilecek yabancı cisimler konusunda dikkatli olmalarıdır. Böyle bir durum fark edildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır. Ayrıca fark edilmeyen tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler varsa mutlaka bir uzmana görünebilir. Aksi takdirde bu durum yıllar sonra burun içinde tas olarak karşımıza çıkabilmektedir. Ailelerin, çocuklarda buruna kaçabilecek yabancı cisimler konusunda dikkatli olması ve tek taraflı kötü kokulu burun akıntısı gibi şikayetlerde mutlaka doktora başvurması büyük önem taşıyor" dedi.

Estetik ameliyatta şoke eden olay! Burnundan çıkanlar şaşkına çevirdi
#Yaşam
