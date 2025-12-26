Gmail kullanıcılarının yıllardır istediği özellik sonunda geldi! Google inadından vazgeçti

Proton Mail ve Outlook gibi pek çok e-posta sağlayıcısı, kullanıcılarına adres takma adlarını değiştirme imkanı tanırken, Google cephesinde işler daha katı yürüyordu. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre teknoloji devi, Gmail kullanıcılarının yıllardır beklediği yeniliğe nihayet yeşil ışık yakmaya hazırlanıyor.

İlk olarak Google Pixel Hub Telegram grubunda paylaşılan bilgilere göre, Google'ın hazırladığı bir destek sayfası, Gmail adresi değiştirme özelliğinin "kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulmaya başlandığını" ortaya koydu.

GMAİL.COM ADRESİ ARTIK DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Forbes'in haberine göre, Google'ın destek sayfasında "Google hesabınızın e-posta adresini değiştirin" başlığı yer alıyor. Belgede yer alan ifadelere göre kullanıcılar, diledikleri takdirde Google hesaplarına bağlı olan ve gmail.com ile biten mevcut adreslerini yenisiyle değiştirebilecek.

Google tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, e-posta adresi değişimi her 12 ayda yalnızca bir kez yapılabilecek. Bir hesap için toplamda en fazla üç kez değişiklik hakkı tanınacak. Teknoloji devi, eski Gmail adresinin korunacağını ve hem eski hem de yeni adrese gönderilen e-postaların aynı gelen kutusuna düşmeye devam edeceğini belirtiyor.

BİLGİSAYAR KORSANLARINA KARŞI UYARI

Kullanıcılar için sevindirici bir gelişme gibi görünse de, sosyal mühendislik tekniklerini kullanan kötü niyetli hackerların hesap ele geçirme amacıyla sahte bildirimler gönderebileceğine dikkat çekiliyor.

Gmail adresi, aynı zamanda tüm Google hizmetlerine giriş yapmak için kullanılan ana anahtar niteliği taşıyor. Bu nedenle uzmanlar, "Gmail adresinizi değiştirebilirsiniz" şeklinde gelen şüpheli e-postalara ve bağlantılara tıklanmaması gerektiğini vurguluyor. Aksi halde kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmak üzere tasarlanmış siber saldırılara kurban gitme ihtimali oldukça yüksek.