Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

2025 yılının en çok konuşulan çiftleri belli oldu

Aralık 26, 2025 11:03
1
2025 yılının en çok konuşulan çiftleri belli oldu

2025 yılının bitmesine sayılı günler kala bir yıl içinde aşklarıyla seneye damgasını vuran ünlü isimleri derledik. 2025 yılında en çok konuşulan çiftlerin başında Güzide Duran ve Fikret Orman yer alırken, Hande Erçel ile Onur Güvenatam ilişkisi de son ayın en çok konuşulan ikilisi oldu.

2
Nilperi Şahinkaya - Baturalp Bekar

Oyuncu Nilperi Şahinkaya yönetmen Baturalp Bekar ile görüntülenmiş ve evlilik çıkışıyla çok konuşulmuştu. Nilperi Şahinkaya yönetmen Baturalp Bekar2ın 2026 yılında evleneceği konuşuluyor.

3
Berk Atan - Gökçe Akyıldız

Gönül Dağı dizisinde tanışan Berk Atan ile Gökçe Akyıldız çifti bu yılın sürpriz ikililerinden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Paris’e tatile giden ikili, ilk kez havalimanında görüntülendi.

4
Mauro Icardi - China Suarez

Her gün haklarında yeni bir haber çıkan Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi ile China Suarez çifti son günlerde ise evlilik hazırlıklarıyla çok konuşuldu.

5
Hande Erçel - Onur Güvenatam

Hakan Sabancı ile ayrıldıktan sonra gönlünü yönetmen Onur Güvenatam’a kaptıran Hande Erçel, "Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki..." ifadelerini kullandı.

6
Ata Demirer - Dilara Alemdar

Komedyen Ata Demirer ile Dilara Alemdar aşkı sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı. 

7
Mehmet Aslantuğ - Canan Şahin

Şubat ayında oyuncu Mehmet Aslantuğ'un gönlünü psikolog Canan Şahin'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, ilk olarak mayıs ayında görüntülenmişti.

8
İbrahim Selim - Ayşe Şeyma Keten

Sunucu İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini duyurdu. Geçtiğimiz hafta ise İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evlilik kararı aldıklarını duyurdu.

9
Selin Geçit - Samet Kaan Kuyucu

Şarkıcı Selin Geçit'in yılın son ayında oyuncu Samet Kaan Kuyucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Geçit, Kuyucu ile birlikteliği hakkında "İlişkimiz güzel gidiyor, daha çok yeni… Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.

10
Bülent Şakrak - Duygu Arabacıoğlu

Bülent Şakrak 2025 yılında yaşadığı aşklarla çok konuşuldu. Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak, son olarak gönlünü ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. İkilinin birlikteliği nisan ayında ortaya çıkmıştı.

11
Murat Dalkılıç - Özgü Kaya

Oyuncu Özgü Kaya ile şarkıcı Murat Dalkılıç’ın aşkı eylül ayında ortaya çıktı. İddialara göre çift önümüzdeki yıl evlenmeyi düşünüyor.

12
Çağatay Ulusoy - Aslıhan Malbora

Bu yılın belki de en şaşırtan ilişkisi Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşkı oldu. Daha önce aynı dizide rol alan ikilinin arkadaşlığı bu yıl aşka dönüştü.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.