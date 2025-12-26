2025 yılının en çok konuşulan çiftleri belli oldu

Kategoriler
2025 yılının bitmesine sayılı günler kala bir yıl içinde aşklarıyla seneye damgasını vuran ünlü isimleri derledik. 2025 yılında en çok konuşulan çiftlerin başında Güzide Duran ve Fikret Orman yer alırken, Hande Erçel ile Onur Güvenatam ilişkisi de son ayın en çok konuşulan ikilisi oldu.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya yönetmen Baturalp Bekar ile görüntülenmiş ve evlilik çıkışıyla çok konuşulmuştu. Nilperi Şahinkaya yönetmen Baturalp Bekar2ın 2026 yılında evleneceği konuşuluyor.
Gönül Dağı dizisinde tanışan Berk Atan ile Gökçe Akyıldız çifti bu yılın sürpriz ikililerinden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Paris’e tatile giden ikili, ilk kez havalimanında görüntülendi.
Her gün haklarında yeni bir haber çıkan Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi ile China Suarez çifti son günlerde ise evlilik hazırlıklarıyla çok konuşuldu.
Hakan Sabancı ile ayrıldıktan sonra gönlünü yönetmen Onur Güvenatam’a kaptıran Hande Erçel, "Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki..." ifadelerini kullandı.
Komedyen Ata Demirer ile Dilara Alemdar aşkı sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıktı.
Şubat ayında oyuncu Mehmet Aslantuğ'un gönlünü psikolog Canan Şahin'e kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, ilk olarak mayıs ayında görüntülenmişti.
Sunucu İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini duyurdu. Geçtiğimiz hafta ise İbrahim Selim ile Ayşe Şeyma Keten evlilik kararı aldıklarını duyurdu.
Şarkıcı Selin Geçit'in yılın son ayında oyuncu Samet Kaan Kuyucu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Geçit, Kuyucu ile birlikteliği hakkında "İlişkimiz güzel gidiyor, daha çok yeni… Her şey yolunda" açıklamasında bulundu.
Bülent Şakrak 2025 yılında yaşadığı aşklarla çok konuşuldu. Ceyda Düvenci’den boşanan Bülent Şakrak, son olarak gönlünü ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdı. İkilinin birlikteliği nisan ayında ortaya çıkmıştı.
Oyuncu Özgü Kaya ile şarkıcı Murat Dalkılıç’ın aşkı eylül ayında ortaya çıktı. İddialara göre çift önümüzdeki yıl evlenmeyi düşünüyor.
Bu yılın belki de en şaşırtan ilişkisi Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora aşkı oldu. Daha önce aynı dizide rol alan ikilinin arkadaşlığı bu yıl aşka dönüştü.