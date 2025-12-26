2025 yılının en çok konuşulan çiftleri belli oldu

2025 yılının bitmesine sayılı günler kala bir yıl içinde aşklarıyla seneye damgasını vuran ünlü isimleri derledik. 2025 yılında en çok konuşulan çiftlerin başında Güzide Duran ve Fikret Orman yer alırken, Hande Erçel ile Onur Güvenatam ilişkisi de son ayın en çok konuşulan ikilisi oldu.