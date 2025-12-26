Menü Kapat
Ekonomi
 Fuat İğci

Emekli maaşı zam oranları 2026: Ocak’ta SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

15 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisinin zam oranları belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık veriye göre emekliler için zam hesaplamaları yapılmıştı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncellerken beklentiye göre zamlı maaş hesaplamaları yapıldı. Temmuz ayında yapılan artışla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak ödeniyor. Yeni yılda emekli, memur, asgari ücretin yanı sıra dul ve yetim maaşı, engelli aylığı, yaşlılık maaşı, evde bakım ücreti ve diğer birçok ödeme değişecek. En düşük emekli maaşı için refah payı ve seyyanen zam beklentisi oluştu. Peki En düşük emekli maaşı 2026 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? İşte, emekli maaş zammı oranlarına göre yapılan hesaplama…

Emekli maaşı zam oranları 2026: Ocak’ta SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
26.12.2025
26.12.2025
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zamları için Ocak ayı beklenmeye başladı. Aralık ayı enflasyonunun belli olmasıyla beraber maaşlar sil baştan değişecek. Emekli maaşlarının artmasıyla birlikte dul ve yetim maaşları da %25, 50 ve 75 hisse oranına göre yükselecek. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre emekliler şimdiden yüzde 11,21 zam almayı garantiledi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31-33 arasında açıkladı. Yıl sonunda enflasyonun %31 olması halinde ise Aralık ayı enflasyonun yüzde 1 olarak gerçekleşecek. En düşük emekli maaşı, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) için beklentiye göre hesaplama yapıldı. Peki Ocak’ta emekli maaşları ne kadar olacak? İşte, Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri…

2026 OCAK’TA EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI KAÇ OLACAK?

Emekli maaşları yılda iki kez enflasyona göre güncelleniyor. 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranları doğrudan enflasyona göre belirleniyor.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında toplam enflasyon yüzde 11,21 oldu. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncellerken Aralık ayında enflasyonunun yüzde 1 seviyelerinde olması öngörülüyor. Beklentiye göre toplam enflasyon %12.40 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,40 zam alacak.

Memur emeklileri için hesaplamalar toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Toplu sözleşme zammı %11 olurken 6 aylık enflasyon farkına göre memur emeklilerine toplam %18,83 zam yapılacak.

Emekli maaşı zam oranları 2026: Ocak’ta SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak ödeniyor. Yıl sonu beklentisine göre emekli aylıklarına yüzde 12,40 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşı 2 bin 93 lira yükselecek ve 18 bin 974 lira olacak.

Ortalama 19 bin 500 lira emekli maaşı alan SSK veya Bağ-Kur’lunun maaşı zam oranına göre 2 bin 418 lira artacak ve 21 bin 918 lira olacak.

20 bin 500 lira alan emekli aylığı kişiye ise yüzde 12,4 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 542 lira artacak ve 23 bin 42 liraya ulaşacak.
21 bin lira emekli aylığı alana ise %12,4 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 604 lira yükselecek ve 23 bin 604 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 22 bin 671 lira olarak ödenirken toplu sözleşme ve enflasyon farkına göre yüzde 18, 83 zamlanması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı 4 bin 268 lira yükselecek ve 26 bin 939 lira olacak.

Emekli maaşı zam oranları 2026: Ocak’ta SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

SOSYAL ÖDEMELERDE ARTIŞ YAŞANACAK

2026 yılının ocak ayından itibaren memur ve emekli maaşlarına gelecek artışla birlikte sosyal ödemeler de değişecek. Engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, engelli maaşının yanı sıra emekli zammıyla birlikte dul ve yetim maaşı da artacak.

5 OCAK’TA ENFLASYON BELLİ OLUYOR

Merkez Bankası, 2025 yılının sonunda enflasyon tahminini %31-33 arasında olması bekliyor. Normal şartlarda bir önceki ayın enflasyonu her yeni ayın 3’ünde açıklanıyor. 3 Ocak tarihinin hafta sonuna denk geliyor olması sebebiyle Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri saat 10.00’da paylaşacak.

Emekli maaşı zam oranları 2026: Ocak’ta SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?
