Zamlı asgari ücret 2026 ne zaman yatacak, Ocak ayında yatar mı? Resmi Gazete’de yayımlandı



Milyonlarca asgari ücretli çalışanın beklediği zam oranı belli oldu. 2026 yılında asgari ücret %27 artarak 28 bin lira seviyesine yükseldi. Brüt asgari ücret 33 bin 30 lira olurken, işverenin bir çalışan için toplam maliyeti ise 39 bin 553 liraya yükseldi. Asgari ücretli çalışanlar ise yeni yıla kısa bir zaman kala zamlı maaş ödeme tarihine odaklandı. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, stajyer ücreti, kıdem tazminatı tabanı, askerlik-doğum borçlanması, GSS primi ve diğer birçok ödeme de değişti. Asgari ücret zam kararı,Resmi Gazete’de yayınlanırken yeni ücretlerin ödeneceği tarih belli oldu. Peki Zamlı asgari ücret Ocak’ta mı, Şubat’ta mı yatacak? İşte, zamlı asgari ücret ödeme tarihi…

ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücret için alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan üç toplantının ardından yeni asgari ücret net 28 bin 75 lira olurken brüt asgari ücret 33 bin 30 lira oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2026 yılına ilişkin kararını Resmi Gazete’de açıkladı. Buna göre, işçinin günlük normal çalışma karşılığında asgari ücret 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihlerin arasında 1.101 TL olarak tespit edildi.

2026 yılında asgari ücretli çalışanlar zamlı maaşlarını alacaklar. Ocak ayı maaşları, Şubat ayında yatırıldığından ilk zamlı maaşlar Şubat ayında hesaplara geçecek. Dolayısıyla Ocak ayında eski olan 22 bin 104 lira hesaplara aktarılacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA BİRÇOK ÖDEME DEĞİŞTİ

Net asgari ücret, 2026 yılında 28 bin 75 lira olurken birçok ödeme de değişti. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 33 bin 29 lira olurken en düşük işsizlik maaşı 13 bin 111 lira oldu.

En yüksek işsizlik maaşı tavanı ise 26 bin 221 lira oldu. İsteğe bağlı olarak ödenen sigorta primi en düşük 10 bin 568 liraya ulaştı.

İsteğe bağlı olarak ödenen en yüksek sigorta primi ise 79 bin 264 lira oldu. Stajyer maaşı 2025 yılında 6 bin 630 lira olarak yatılırken 2026 yılında ise 8 bin 421 lira olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI 5 OCAK’TA BELLİ OLACAK

Memur ve emekli maaşları yılda iki kez enflasyona göre zamlanıyor. Ocak ve Temmuz aylarında maaşlar artıyor. Geride kalan Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayında enflasyon rakamları belli olmuştu. Aralık ayı enflasyonu ise 5 Ocak’ta duyurulacak emekliler ve memurların alacağı zam oranları belli olacak. 5 aylık enflasyona göre emekli maaşları şimdiden yüzde 11,21 zammı garantilerken memurlara ise toplu sözleşmeyle birlikte 17,55 zam almayı hak etti.