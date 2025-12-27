Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Editor
Editor
 Murat Makas

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hatay açıklaması: Küllerinden yeniden doğdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 455 bininci Afet Konut teslimi töreninde açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli, "Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.12.2025
14:57
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
15:54

MHP lideri Devlet Bahçeli 455 bininci Afet Konut teslimi töreninde konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "6 Şubat depremlerinin yaraları devlet-millet iş birliğiyle sarıldı" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları bu şekilde:

6 Şubat depremlerinin yaraları devlet-millet iş birliğiyle sarıldı. Karanlık kampanyalar, devlet ile milletin arasına girememiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş baştan başa inşa edilerek ayağa kalkmıştır. Maruz kaldığımız şiddeti 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından korkunç felaketin yaralarını sarmak için devletle millet dayanışmasıyla muazzam bir mücadele başlatılmıştır.

Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak isteyenler hayal kırıklığı uğramışlardır. Doğru ve dürüst olmak yerine dedikodu yapmanın peşine düşenler milletin değil zilletin tarafında olduklarını gizleyememişlerdir.

6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek isteyen devleti zorda bırakmak için her türlü oyuna müracaat edenler boşa düşmüştür. Devleti zorda bırakma oyunu tutmadı.

Sayın Cumhurbaşkanım değerli vatandaşlarım, 6 Şubat felaketinden 45 gün sonra ilk konutların temellerinin atıldığını biliyorum. Deprem bölgesine devasa şantiyeler hızla kuruldu. Atatürk caddesinin nereden nereye geldiğini taktir edecek vatandaşlarımızdır.

Takip ettiğim kadarıyla bugüne kadar Hatay'da 98 bin konut hak sahibi vatandaşlara teslim edilmiş bu sayının 150 bin sınırına geçmesi de planlanmıştır.

HATAY KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMUŞTUR

Hatay küllerinden yeniden doğmuştur... Fitne ataklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına iç ve dış mihrak girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar, kaybetmiştir.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Devlet Bahçeli'den DEM Parti'nin Öcalan mitingine yeşil ışık! 'Hiçbir mahsurlu yanı yoktur'
#Politika
#Politika
