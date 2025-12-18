Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Devlet Bahçeli'den DEM Parti'nin Öcalan mitingine yeşil ışık! 'Hiçbir mahsurlu yanı yoktur'

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin terörist başı Abdullah Öcalan için planladığı miting hakkında değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur" dedi.

Devlet Bahçeli'den DEM Parti'nin Öcalan mitingine yeşil ışık! 'Hiçbir mahsurlu yanı yoktur'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
15:14
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
15:25

Genel Başkanı , öncülüğünde 4 Ocak tarihinde Diyarbakır'da yapılması planlanan hakkında konuştu. 27 Şubat 2025 tarihinde yapılan çağrının tek bağlayıcı olduğunu söyleyen Bahçeli, mitinge yeşil ışık yaktı. Bahçeli, "DEM Parti'nin miting yapması büyütülecek husus değildir. İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok." ifadelerini kullandı.

"BUNDA NE VAR?"

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde;

"Evvela şunu söylemeliyim ki, ifade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır. Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir.

CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?

"27 ŞUBAT 2025 TARİHLİ ÇAĞRI BİZİM İÇİN TEK BAĞLAYICIDIR"

DEM Parti’nin partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum. Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır.

Bundan mülhem DEM Parti’yle bölücü örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının “Terörsüz Türkiye” hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum.

"TOPLANSINLAR, TALEPLERİNİ AÇIKLASINLAR"

4 Ocak 2026’da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar, buna diyeceğim bir şey olmaz. Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin. Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum."

