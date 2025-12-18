Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak belli oldu mu? İkinci görüşme bitti

Milyonların beklediği asgari ücret toplantısında ikinci toplantı tamamlandı. Türkiye'nin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında 3. toplantı ne zaman sorusu yer aldı.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı. İlk 12 Aralık'ta toplanan ekip bugün ikinci kez toplandı. Şu an için üçüncü toplantının tarihi henüz duyurulmadı. Milyonlarca kişi toplantının saatinin açıklanmasını bekliyor.

ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yapılan görüşmeler devam ediyor. Saat 14.00'da başlayan toplantı 15.25 sularında sona erdi.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. 2026 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı henüz belli olmadı.