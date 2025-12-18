Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak belli oldu mu? İkinci görüşme bitti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı. İlk toplantı 12 Aralık tarihinde alınırken üçüncü toplantı ne zaman yapılacak merak edildi. Toplantıya sendikayla temaslarının ardından katılan Bakan Işıkhan, "Aldığım talepleri komisyona ileteceğim" dedi. 7 milyon kişinin beklediği asgari ücret 3. toplantısının tarihi bekleniyor.

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak belli oldu mu? İkinci görüşme bitti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 15:34

Milyonların beklediği asgari ücret toplantısında ikinci toplantı tamamlandı. Türkiye'nin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında 3. toplantı ne zaman sorusu yer aldı.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı. İlk 12 Aralık'ta toplanan ekip bugün ikinci kez toplandı. Şu an için üçüncü toplantının tarihi henüz duyurulmadı. Milyonlarca kişi toplantının saatinin açıklanmasını bekliyor.

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak belli oldu mu? İkinci görüşme bitti

ASGARİ ÜCRET ÜÇÜNCÜ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için yapılan görüşmeler devam ediyor. Saat 14.00'da başlayan toplantı 15.25 sularında sona erdi.

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak belli oldu mu? İkinci görüşme bitti

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. 2026 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

Asgari ücrette ikinci toplantı! Bakan Işıkhan'dan 'rakam' açıklaması
ETİKETLER
#Aktüel
