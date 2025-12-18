S400 sistemleri iade edilecek mi? Türkiye iddialarına Rusya noktayı koydu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Bloomberg News’te yer alan ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılmak amacıyla S-400 hava savunma sistemlerini Rusya’ya geri vermek istediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Peskov ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 12 Aralık’ta Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta gerçekleştirdikleri görüşmede bu konunun masaya yatırılmadığını vurguladı.

Kremlin Sözcüsü ayrıca basın mensuplarının muhtemel bir iade durumunun Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri zedeleyip zedelemeyeceğine ilişkin sorusuna da, "Hayır etkileyeceğini düşünmüyoruz. Ayrıca bu konu gündemimizde değil" ifadelerine yer verdi.

RUSYA'DAN VENEZUELA'YA DESTEK

Kremlin Sözcüsü, ülkesinin ABD ile Venezuela'nın yaşadığı gerginliğe karşı Venezuela'ya destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "Venezuela bizim müttefikimiz, ortağımız ve sürekli temas halindeyiz" şeklinde cevap verdi.

Peskov, Putin ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 11 Aralık'ta telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, liderlerin iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki iş birliğini sürdürmelerine yönelik kararlılıklarını dile getirdiklerinin altını çizdi.

Peskov ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela hükümetini "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanımlamasının ardından bölgede yükselen siyasi gerginliğe de değindi. Peskov, "Bölgedeki gerilimin tırmandığının farkındayız ve bunun potansiyel bir tehlike oluşturduğunu düşünüyoruz. Rusya, Latin Amerika ülkelerini Venezuela çevresinde yaşanabilecek beklenmedik gelişmelere karşı itidal göstermeye çağırıyor" dedi.

ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ

Kremlin Sözcüsü, ABD'li ve Rus yetkililerin bu hafta sonu ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin, "Amerikalıların Avrupalılar ve Ukraynalılar ile çalışmalarının sonuçlarına yönelik bilgi edinmek için Amerikalı mevkidaşlarımız ile bazı temaslarda bulunmaya hazırlanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu görüşmeye ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın özel danışmanı ve damadı Jared Kushner'in yanı sıra Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in de katılması bekleniyor.

BARRACK'IN S-400 ÇEKİNCESİ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönüşü konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin, "ABD yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemlerini kullanmaması ve bulundurmaması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.