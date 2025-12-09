Menü Kapat
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

S-400 sistemleri başka ülkeye mi devrediliyor? Türk askeri kaynaklarından açıklama!

ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın s-400 savunma sistemleri hakkındaki yorumlarının ardından birçok farklı iddia gündeme gelmişti. Bu iddialardan biri de Hindistan basınından geldi. Hindistan basını, Türkiye'nin S-400 savunma sistemlerini Hindistan'a devredebileceğini öne sürdü. Türk askeri kaynakları, turkiyetoday.com'a yaptıkları açıklamada, S-400 hava savunma sistemlerinin başka bir ülkeye devredilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. İşte detaylar...

S-400 sistemleri başka ülkeye mi devrediliyor? Türk askeri kaynaklarından açıklama!
KAYNAK:
Türkiye Today
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 17:03

Büyükelçisi Tom Barrack'ın S-400 sorununun seneye çözüleceğini söylemesinin ardından uluslararası basında çeşitli S-400 senaryoları gündeme gelmişti.

S-400 sistemleri başka ülkeye mi devrediliyor? Türk askeri kaynaklarından açıklama!

, tedariki için ile anlaşmayı 2017 yılında imzalamış, ilk teslimatlar Temmuz 2019’da Türkiye’ye ulaşmıştı. ABD'nin hava savunma sistemini Türkiye'ye satmaması üzerine gerçekleşen S-400 satın alımı Ankara ile Washington arasında gerginliğe neden olmuştu.

S-400 sistemleri başka ülkeye mi devrediliyor? Türk askeri kaynaklarından açıklama!

BARACK: SORUNLAR 4 İLE 6 AY ARASINDA ÇÖZÜLÜR

S-400’lerin başka bir ülkeye devredilebileceğine ilişkin söylentiler, birkaç gün önce ABD Büyükelçisi Barrack’ın yaptığı açıklamanın ardından yeniden gündeme gelmişti. Barrack, Türkiye'nin S-400 sistemlerindeki operasyonel uyumluluk sorunlarını ve bu sistemlerin kullanımı konusundaki kaygıları büyük ölçüde giderdiğini bildirerek, "Bu konuda kalan sorunların 4 ila 6 ay arasında çözüleceğini düşünüyorum" demişti.

S-400 sistemleri başka ülkeye mi devrediliyor? Türk askeri kaynaklarından açıklama!

Bu açıklamaların ardından Hindistan basınında yer alan bazı haberlerde, Türkiye’nin S-400’leri Hindistan’a devredebileceği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddialara ilişkin ne Türkiye’den ne de Hindistan’dan herhangi bir resmi açıklama veya doğrulama geldi.

TÜRK ASKERİ KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Uluslararası basında yoğunlaşan iddiaların ardından turkiyetoday.com'a konuşan Türk askeri kaynakları S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devrinin ihtimaller dahilinde olmadığını vurguladı.

S-400 sistemleri başka ülkeye mi devrediliyor? Türk askeri kaynaklarından açıklama!

NE OLMUŞTU?

Türkiye, ABD'den Patriot füzeleri alamayınca 2017'de Moskova ile 2,5 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı. Teslimatlar 2019 yılında tamamlandı ve ilk bileşenler aynı yılın 12 Temmuz'unda teslim edildi.

S-400 sistemleri başka ülkeye mi devrediliyor? Türk askeri kaynaklarından açıklama!

Anlaşma, ABD-Türkiye ilişkilerinde krize yol açtı ve Washington'ın Ankara'yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmasına ve Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yaptırımları uygulamasına yol açtı.

Kaynak: https://www.turkiyetoday.com/nation/handing-s-400s-to-another-country-not-on-table-military-sources-tell-turkiye-today-3211070

