11°
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Derbiye dair açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın itirazlarıyla ilgili konuştu. Hacıosmanoğlu, Yasin Kol'un sonuca etki etmediğini söyledi. İşte detaylar...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"SEVİNCİNİ YAŞAYAMADIK"

"Üzüntümüz o ki, Biz dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza vesile oldular. Kuranın sevincini yaşayamadık buradaki açıklamalardan dolayı. Bu kadar basit olmamalı."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi

"12 GÜN KALA KARAR VERDİK"

"Biz 3-5 sene daha kalalım düşüncesinde değiliz. Seçime 12 gün kala karar verdik, Cenab-ı Allah bu kutsal görevi nasip etti. Bu kadar kısa sürede bu kadar değerli insan bir araya geldiyse Cenab-ı Allah bize bir görev biçti diye oldu. İlkemiz şeffaf, adaletli ve herkese eşit mesafede olmaktı. Bugüne kadar başardık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. "

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi

"AYNI DEĞİLİZ"

"Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz bu camia güçlü, şu güçlü diye onlarla geçinelim de 3 gün fazla kalalım düşüncesinde değiliz. Biz görüştüğümüzde ne kadar şeffaf olduğumuzu alt liglerdeki kulüp başkanları defalarca anlattı. Kapımız herkese açık. 3. Lig'in sonundaki takımla, Süper Lig'in başındaki takımın arasında hiçbir zaman fark olmadı, hepsine aynı değeri verdik, vermeye devam edeceğiz."

"TÜRK FUTBOLUNUN SORUNLARI YILLARDIR KAPI ARKASINA SÜPÜRÜLDÜ"

"Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda burada durma niyetimiz yok. Yıllardır Türk futbolun sorunları kapı arkasına süpürgeyle atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ve suçlar örtbas edildi ki buradaki sorunların yegane sorumlusu, bu iradesizlikti. Biz arkadaşlarımızla ve toplum desteğiyle beraber yarınlar için temiz futbolu bırakma sorumluluğu taşıyoruz."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi

İSTANBUL BAŞSAVCISI AKIN GÜRLEK'E TEŞEKKÜR

"Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı..."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi

HACIOSMANOĞLU'NDAN YASİN KOL YORUMU

"Galatasaray Kulübü Başkanımız ve Başkan vekilimiz geldiler görüştüler. Dursun Ağabey diyorum, Abdullah kardeşimize de kardeşimiz diyorum, o da bana ağabey diyor. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta 1 pozisyon var, hakem arkadaşım sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe, Fenerbahçe sekiz kişiyle atak yaparken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Derbilerde çok şeyler gördük, nasıl kararlar aldığını... Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. O açıdan da insanlar bakmalı. Hakem maçın sonucuna etki etmemiş. Algıyla iş yaptırılmayacağını kulüplerimiz bilmeli. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. İnsanlarla iyi geçinelim, burada uzun kalalım diye derdimiz yok. Allah yanlış yapmayı bize nasip etmesin."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi

22 HAKEM DAHA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

"Orada görüntüleri izlerken, ben de bir görüntü gösterdim. Galatasaray - Trabzonspor maçında Zubkov'a bir hareket yapıldı, daha sert, ne faul verildi ne kart verildi. Hakemlerimiz bazen bu hataları yapıyor, yapmamaları için eğitim ve kişisel desteklerimiz sonsuz onlara. Şu da unutulmamalı, Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemlik müessesi büyük travmaya uğradı. 152 hakem, bugün de 22 hakem tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. 3-4 haftadır hakemlerimiz güzel maç yönetiyor. Böylesine travmaya uğramış hakem camiasına destek olunması gerekirken, kişisel fayda için köstek olmak Türk futbolu açısından hayırlı değil."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi

"ARDA KARDEŞLER'İN HAKEMLİĞİ GEÇEN SEZON BİTMİŞTİ"

"Galatasaray Kulübümüzün hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi, onun bitti Yasin Kol'un niye bitmedi' diyor. Onun pozisyonuyla Yasin'in pozisyonu bir değil. Bu konuşmalar katkı sağlamaz. Bu konulara MHK karar veriyor ama Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Galatasaray - Beşiktaş maçında bitmişti zaten. Bunu kamuoyu çok iyi biliyor."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol yorumu: Sonuca etki etmedi

"BUGÜN MONACO'DA OLMAM GEREKİYORDU"

"Galatasaray'dan bahsettik, bugün Şampiyonlar Ligi'nde maçı var. İnsanlar 'maç öncesinde niye kulüp isminden bahsettiniz' diyebilirler. Biz Dünya Kupası'na katılmaya yaklaşmışken, milli duyguları bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım, üzüntü yaşadım. Biz bunu yaparken bugün Monaco'da olmam gerekiyordu benim, Dursun Ağabey'in eşi eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Dostane konuşmalardan sonra bu açıklamaları yapmanın ne kendilerine ne Türk futboluna faydası var."

TGRT Haber
