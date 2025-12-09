Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Türk futbolunda büyük kriz! Hakemlerden toplu eylem planı: Ligler ertelenebilir

Türk futbolunda bahis skandalının ortaya çıkması sonrası gündem durulmak bilmiyor. Son gelişmelerden sonra hakemlerle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Hakemlerin toplu iş bırakma eylemine hazırlandıkları iddia edildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk futbolunda büyük kriz! Hakemlerden toplu eylem planı: Ligler ertelenebilir
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 09:59

Türk futbolunda şok etkisi oluşturacak yeni bir gelişme yaşanıyor. Türkiye Federasyonu () Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun üzerindeki yoğun baskısı iddiası, camianın sabrını taşırdı.

Türk futbolunda büyük kriz! Hakemlerden toplu eylem planı: Ligler ertelenebilir

HAKEMLERDEN TOPLU İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Hakemlerin, bu baskı ve karar alma süreçlerine yönelik müdahaleler nedeniyle toplu olarak iş bırakma eylemine hazırlandıkları öne sürüldü.

Türk futbolunda büyük kriz! Hakemlerden toplu eylem planı: Ligler ertelenebilir

UEFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ

Sosyal medyada dolaşan kritik iddialara göre, hakemler artan bu baskılara karşı sessiz kalmayarak TFF Başkanı ve yönetimi hakkında 'ya resmi bir şikâyette bulundu.

Türk futbolunda büyük kriz! Hakemlerden toplu eylem planı: Ligler ertelenebilir

LİGLER ERTELENEBİLİR

Şikâyet sürecinin ardından hakemlerin, eylemlerini bir adım daha öteye taşıyarak profesyonel lig maçlarına çıkmama dâhil olmak üzere geniş kapsamlı bir iş bırakma kararı üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. TFF'den konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken, hakem camiasındaki hareketlilik ve gerginlik sürüyor. Hakemlerin olası bir toplu iş bırakma eylemi, liglerin ciddi şekilde aksamasına ve Türk futbolunda derin bir krize yol açabilir.

Türk futbolunda büyük kriz! Hakemlerden toplu eylem planı: Ligler ertelenebilir
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Yıldız oyuncuya Fransız devi talip!
ETİKETLER
#Futbol
#uefa
#tff
#baskın
#hakemler
#şikayet
#türk futbol
#Iş Bırakma
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.