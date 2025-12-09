Türk futbolunda büyük kriz! Hakemlerden toplu eylem planı: Ligler ertelenebilir

Türk futbolunda şok etkisi oluşturacak yeni bir gelişme yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemler üzerindeki yoğun baskısı iddiası, camianın sabrını taşırdı.

HAKEMLERDEN TOPLU İŞ BIRAKMA EYLEMİ

Hakemlerin, bu baskı ve karar alma süreçlerine yönelik müdahaleler nedeniyle toplu olarak iş bırakma eylemine hazırlandıkları öne sürüldü.

UEFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ

Sosyal medyada dolaşan kritik iddialara göre, hakemler artan bu baskılara karşı sessiz kalmayarak TFF Başkanı ve yönetimi hakkında UEFA'ya resmi bir şikâyette bulundu.

LİGLER ERTELENEBİLİR

Şikâyet sürecinin ardından hakemlerin, eylemlerini bir adım daha öteye taşıyarak profesyonel lig maçlarına çıkmama dâhil olmak üzere geniş kapsamlı bir iş bırakma kararı üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. TFF'den konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmezken, hakem camiasındaki hareketlilik ve gerginlik sürüyor. Hakemlerin olası bir toplu iş bırakma eylemi, liglerin ciddi şekilde aksamasına ve Türk futbolunda derin bir krize yol açabilir.