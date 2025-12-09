Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık: Yıldız oyuncuya Fransız devi talip!

Fenerbahçe'nin tartışılan isimlerinden Sebastian Szymanski cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FRANSIZ DEVİ İSTİYOR

Fransız devi Olympique Lyon, Polonyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için adeta gemileri yaktı!

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILACAK

Sezon başında da Szymanski'yi ısrarla isteyen ancak transferde mutlu sona ulaşamayan Lyon'un, ara transfer döneminde yeni ve güçlü bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Gelen bilgilere göre, taraflar anlaşma sağladığı takdirde, 26 yaşındaki futbolcu ayrılığa sıcak bakıyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda toplam 20 maçta görev alan Szymanski, takımına 2 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı. Eleştirilerin odağındaki ismin, Lyon'un dev hamlesi sonrası kariyerine Fransa'da devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu.