Spor
Galatasaray Monaco deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Fransa ekibi Monaco'ya konuk oluyor. Temsilcimizin heyecanla beklenen mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Galatasaray Monaco deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI
Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ve Galatasaray sahaya çıkıyor. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin düdük çalacağı gecede, temsilcimizin kritik maçı saat 23.00 itibarıyla başlayacak ve üst tura çıkma şansımızı doğrudan etkileyecek.

Galatasaray Monaco deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

MONACO-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Teze, Salisu, Henrique, Camara, Coulibaly, Aklouche, Minamino, Golovin, Bereth.

https://x.com/AS_Monaco/status/1998011415278317711?s=20

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, İlkay Gündoğan, Sara, Leroy Sane, Barış Alper, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1998135503598522770?s=20

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi serüvenine Frankfurt deplasmanındaki 5-1'lik yenilgiyle başladı ancak sonra yukarıya doğru ivmelendi ve Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 ile geçti. Ardından ise kendi sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Avrupa grubunda 9 puana ulaşarak genel sıralamada 14. sıraya yerleşti.

Galatasaray Monaco deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

MONACO İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK VİRAJ

Galatasaray maçı öncesindeki 5 karşılaşmada; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Monaco, şu ana kadar 6 puan toplamış ve genel sıralamada 23. basamakta konumlanmıştı. İlave olarak da Fransa ekibi, üst tura çıkma yolunda Galatasaray maçını önemli bir eşik olarak görüyor.

Galatasaray Monaco deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'IN FRANSA KARNESİ KÖTÜ!

Fransız takımlarına konuk olduğu son 10 Avrupa kupası maçının birini kazanabilen Galatasaray (2B 7M), tek galibiyetini Eylül 2001'de Nantes deplasmanında almıştı.

Galatasaray Monaco deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAYLI LEROY SANE VE MONACO İSTATİSTİĞİ

Alman yıldız; daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya rakip olduğu iki karşılaşmada, 2 gol ile 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray Monaco deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY VE MONACO ARASINDAKİ 7. DÜELLO

Galatasaray ve Monaco; bugüne kadar 6 kez rakip olurken, temsilcimiz iki defa kazandı ve bir de beraberlik aldı.

Galatasaray Monaco deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'IN MONACO MAÇI KADROSU

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray Monaco deplasmanında | ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ NEYDİ?
Başarılı teknik direktör, ilk 8'de olarak üst tura çıkmak istediklerini söylemişti.
