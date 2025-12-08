Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den 'mutlu değiliz' çıkışı!

Beşiktaş'ta Gaziantep FK karşılaşmasının kritikleri yapıldı. Halihazırdaki süreçten memnun olmadıklarını belirten Orkun Kökçü, Beşiktaş olarak nasıl bir noktada olmaları gerektiğini anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ'DEN 'MUTLU DEĞİLİZ' DETAYI

"Bizim için en önemlisi galibiyet almak. Baskılı oynadık ama 3 puan alamadığımızda bu hiçbir şey ifade etmiyor. Mutlu değiliz. Geliştirmemiz gereken çok şey var, farkındayız. Her hafta aynısını diyoruz ama daha iyi günler görmek istiyoruz. Çalışıyoruz ama ne yazık ki çıkmıyor. Galibiyet serisi yakalayamıyoruz, bu çok üzücü. Yolumuza devam etmeliyiz. Söyleyecek fazla bir şey yok. Her hafta konuşuyoruz bunu. Büyük takım olduğunuzda her maçı kazanmanız gerekiyor. Saygıyla söylüyorum, kimseyi küçümsemek istemiyorum ama Gaziantep'i ve Gençlerbirliği'ni evimizde yenmemiz lazım. Yoksa lige tutunamazsın. Rakiplerimiz de çok güçlü. Bizim için de zor. Farkındayız. Hep birlikte devam ederek, daha iyi günler görmek istiyoruz."

VACLAV VERNY'DEN ÖZ ELEŞTİRİ

"Rakibe baskı konusu özelinde konuşmak gerekirse maçın bazı anlarında iyi yaptık, bazı anlarda ise iyi yapamadık. Basitçe anlatmak gerekirse, oynadığımız tüm iç saha maçlarını kazanmalıyız. Bugün bunu yapamadık, üzüntü verici bir durum."

TIAGO DJALO'DAN 'MÜCADELE' MESAJI

"Bence ilk yarı rakibimiz bizden daha iyi futbol oynadı ama biz ikinci yarıya daha iyi başladık. Çokça fırsat ve pozisyon bulduk. Ne yazık ki galibiyeti getirecek golü atamadık. Sonraki maçımızı kazanmak için mücadele edeceğiz."