Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco sözleri: "En zor dönemimi yaşıyorum"

Monaco ve Galatasaray, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde basın toplantısına katılan Okan Buruk ve Yunus Akgün, takımdaki son durumu ve hedefleri konuştu.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN MONACO ANALİZİ

"Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ligde ve Avrupa'da değişken bir performansı olduğunu görüyoruz. Tabii ki iyi bir takımlar, PSG'yi mağlup edebilecek bir kaliteye sahipler. Kazanmak için buradayız. Eksiklerimiz var bizim için zorlu bir süreç oluyor ama ligde lideriz. 2 puan öndeyiz Trabzonspor'dan. Çok önemli bir maça çıkacağız, oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Burası Galatasaray için çok önemli bir stadyum. Burada UEFA Süper Kupa şampiyonu olmuştuk 2000 yılında. İnşallah yarın da taraftarlarımıza önemli bir gece yaşatacağız. Monaco son zamanlarda dörtlü savunmaya geçti. Yarınki mücadelede de bu sistemle sahada olmalarını bekliyorum. Rakibimizi analiz etmesi çok zor değildi. Singo ve Jakobs'un eksikliğini tabii ki hissettik. Bizim için çok önemli oyuncular. Ismael Jakobs yarın kadroda olacak, son durumuna maçtan önce karar vereceğiz. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Galatasaray'daki en zor dönemimi yaşıyorum diyebilirim. Eksiklerimiz olduğu için hep aynı oyuncularla oynamak durumunda kaldık. Bu tabii ki oyuncularımızın da performansını etkiliyor."

YUNUS AKGÜN'DEN GALİBİYET KRİTİĞİ

"Hocamızın da dediği gibi zorlu bir maça çıkacağız. Kazanarak camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi bir operasyon geçirdim. Ağrılarım zaman zaman oluyor. Fiziksel olarak gün geçtikçe daha iyiye gidiyorum. Oynadıkça daha iyi olacağıma inanıyorum. %100'ümde değilim ama çalışmalarımı sürdürüyorum, daha iyi olacağım. Taraftarlarımız bize her ülkede her deplasmanda destek oluyor. Bu bizim için çok önemli."

