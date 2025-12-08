Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco sözleri: "En zor dönemimi yaşıyorum"

Galatasaray'da Monaco gündemi başladı. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde Fransa deplasmanına çıkacak olan temsilcimizde, Okan Buruk ve Yunus Akgün önemli açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco sözleri:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 23:27
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 23:30

Monaco ve Galatasaray, salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Kritik mücadele öncesinde basın toplantısına katılan Okan Buruk ve Yunus Akgün, takımdaki son durumu ve hedefleri konuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco sözleri: "En zor dönemimi yaşıyorum"

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN MONACO ANALİZİ

"Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Rakibimizin de ligde ve Avrupa'da değişken bir performansı olduğunu görüyoruz. Tabii ki iyi bir takımlar, PSG'yi mağlup edebilecek bir kaliteye sahipler. Kazanmak için buradayız. Eksiklerimiz var bizim için zorlu bir süreç oluyor ama ligde lideriz. 2 puan öndeyiz Trabzonspor'dan. Çok önemli bir maça çıkacağız, oyuncularıma her zamanki gibi güveniyorum. Burası Galatasaray için çok önemli bir stadyum. Burada UEFA Süper Kupa şampiyonu olmuştuk 2000 yılında. İnşallah yarın da taraftarlarımıza önemli bir gece yaşatacağız. Monaco son zamanlarda dörtlü savunmaya geçti. Yarınki mücadelede de bu sistemle sahada olmalarını bekliyorum. Rakibimizi analiz etmesi çok zor değildi. Singo ve Jakobs'un eksikliğini tabii ki hissettik. Bizim için çok önemli oyuncular. Ismael Jakobs yarın kadroda olacak, son durumuna maçtan önce karar vereceğiz. Bazı mevkilerde değişiklik yapacak oyuncumuz yok. Galatasaray'daki en zor dönemimi yaşıyorum diyebilirim. Eksiklerimiz olduğu için hep aynı oyuncularla oynamak durumunda kaldık. Bu tabii ki oyuncularımızın da performansını etkiliyor."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Monaco sözleri: "En zor dönemimi yaşıyorum"

YUNUS AKGÜN'DEN GALİBİYET KRİTİĞİ

"Hocamızın da dediği gibi zorlu bir maça çıkacağız. Kazanarak camiamızı ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi bir operasyon geçirdim. Ağrılarım zaman zaman oluyor. Fiziksel olarak gün geçtikçe daha iyiye gidiyorum. Oynadıkça daha iyi olacağıma inanıyorum. %100'ümde değilim ama çalışmalarımı sürdürüyorum, daha iyi olacağım. Taraftarlarımız bize her ülkede her deplasmanda destek oluyor. Bu bizim için çok önemli."

https://x.com/ChampionsLeague/status/1997969663645593757?s=20

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI SÜRECİ NE DURUMDA?
Sarı kırmızılılar, sözleşmesi sona ermek üzere olan yıldız forvete henüz yeni bir teklif yapmamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istifası: Tribünler devrede!
Fenerbahçe'de yıldızlar tek tek kayıyor: Tam 5 futbolcuya kulüp bulması söylendi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.