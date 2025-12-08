İSBİKE tartışması Meclis'e taşındı: 'Çocuklara dağıtalım' teklifi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, İSBİKE bisikletlerine ilişkin verilen soru önergesi kabul edilerek tartışıldı.

Meclis'te, soru önergesi vermek için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İBB'nin bisiklet paylaşım sistemi İSBİKE'nin, kentte ilk kez AK Parti döneminde, Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı sırasında kurulduğunu hatırlatarak yeni yönetimin bakım vermemesini eleştirdi.

"GERİ VİTESE TAKILDI"

Sistemin, kurulduğu dönemde düzenli bakım onarım döngüsü, yaygın istasyon ağı ve yüksek kullanıcı memnuniyetiyle kamuoyunda "başarılı sosyal belediyecilik uygulamaları" arasında gösterilen örnek projelerden birisi olduğunu ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

"Ne var ki 2019 yılında CHP'li İBB yönetiminin göreve gelmesinin ardından, İSBİKE sisteminin performansında dikkat çekici bir gerileme görülmüş, sistem adeta pedal çevirdikçe ilerleyen değil, diğer birçok hizmet alanında olduğu gibi, 'geri vitese takılan' bir yapıya dönüşmüştür. Bu gerileme, İBB'nin kendi faaliyet raporlarına da açıkça yansımıştır. 2021 Faaliyet Raporu, 2 bin 550 bisiklet. 2022 Faaliyet Raporu, 1665 bisiklet, 2023 Faaliyet Raporu, 1193 bisiklet. Raporlardaki tabloya bakıldığında, sistemin her yıl düzenli biçimde küçüldüğü görülmektedir."

İBB'nin 2023 yılında bisikletleri topladığını ve "Tamir tadilat yapılarak sistemin daha güçlü döneceğini" açıkladığını hatırlatan Aksu, "Bugün itibarıyla aradan yaklaşık 2,5 yıl geçmiş fakat İstanbul gibi bir metropol belediyesinin, 2,5 yılda bir bisiklet filosunu dahi tamir edip hizmete alamadığı gerçeğini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

İSBİKE sisteminin aktif kullanımının durdurulmasına kimin, hangi gerekçeyle karar verdiğinin açıklanmasını isteyen Aksu, "Bu kararı alan ve yaklaşık üç yıldır bisikletleri tamir edemeyen sorumlular kimlerdir? 2019 yılında mevcut yönetim göreve geldiğinde İBB envanterinde kaç adet tam çalışır durumda İSBİKE bisikleti bulunuyordu? Bugün kaç adet bisiklet kalmıştır? Yıllara göre bozulan, kullanılamaz hale gelen veya hurdaya ayrılan bisiklet sayısı nedir? Bu bisikletlere ilişkin teknik raporlar, onarım kayıtları, tutanaklar ve zabıtlar mevcut mudur? Mevcut ise kamuoyuyla paylaşılması planlanmakta mıdır?" sorularını yöneltti.

Depolarda uzun süre bekletildiği ve zamanla çürümeye terk edildiği öne sürülen bisikletlerin toplam sayısını da soran Aksu, ayrıca şu sorulara açıklık getirilmesini talep etti:

"Bu bisikletlerin depolarda neden bu kadar uzun süre tutulduğuna dair bir açıklama veya rapor var mıdır? Hurdaya ayrılan bisikletlerin sayısı nedir? Bu bisikletlerin hurdaya ayrılmasına ilişkin resmi tutanaklar, fotoğraflı arşivler veya amortisman kayıtları var mıdır? Varsa kamuoyuna açıklanacak mıdır? 2023 yılı başında kamuoyuna yapılan 'Bisikletleri topluyoruz, tamir edeceğiz, sistemi revize edip geri açacağız.' açıklamasından bu yana geçen yaklaşık 2,5 yıllık süreçte, bakım onarım faaliyetleri neden tamamlanamamıştır? Bu gecikmenin sorumluları hakkında bir inceleme başlatılmış mıdır? Sistemin kullanım dışı bırakılması nedeniyle ortaya çıkan kamu zararı hesaplanmış mıdır? Hesaplandıysa bu zararın mali boyutu nedir? Sistem önce başarıyla çalışırken, son yıllarda çöküş noktasına gelen İSBİKE için İBB tarafından hazırlanmış bir iyileştirme planı, stratejik yol haritası veya yeniden başlatma takvimi var mıdır? Varsa ne zaman açıklanacaktır? Bakım onarım yapılmadığı için zarar gören bisikletler nedeniyle İBB içinde herhangi bir personele veya birime yönelik idari işlem, disiplin süreci veya ihmal soruşturması başlatılmış mıdır?"

ZARAR ETTİĞİ TARTIŞMASI

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise İSBİKE bisiklet sisteminin zarar ettiğini öne sürdü.

Bisikletlerle ilgili yeni bir sisteme geçileceğini kaydeden Özcan, "Bu sistemi tamamen kaldıran, Sayıştayın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görüşlerini aldığımız, defalarca da burada kararları revize ettiğimiz bir projeyi ortaya koymuş olduk. İBB yönetiminin ortaya koyduğu projeyle beraber İstanbulluların cebinden hiç para çıkmayacak, bu yönde masrafları yüklenici firmalar yapacak. İBB, sektöre girmek isteyenlere lisans verecek ve İBB'nin de cebine bu proje üzerinden para girecek. Böyle bir projeyi de umarım önümüzdeki günlerde İstanbulluların hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Tekrar söz alan AK Parti'li Aksu, sosyal belediyecilikten bahsederek, "İETT yıllardır zarar ediyor. O zaman kaldırın otobüsleri. Kaldırın, hizmet vermeyin İstanbul'a. Bana bu mantık çok garip geliyor. Bunu tartışma olsun diye söylemiyorum, bisiklet gerçekten güzel bir sistemdi." diye konuştu.

ÇÖP OLMAKTAN KURTARALIM, ÇOCUKLARA VERELİM

Kentte 1100 bisiklet kaldığını ve bunların tamir edilmesi ve vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini ifade eden Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kartal'da bir depoda bisikletlerin fotoğraflarını gördük. Halde (Bayrampaşa'da) hurdalıkta gördüm, içim acıdı. Tabii ki ekonomik ömrünü doldurmuş bir bisikletin hurdalığa gitmesi de normaldir. Bunu da anormal karşılamıyorum ama 2,5 yıldır depoda tutuyorsunuz. Orada haliyle, kar, yağmur, çamur gittikçe çürüyor. Buna engel olalım. Eğer işletemiyorsanız bunu sivil toplum kuruluşu aracılığıyla ya da başka bir protokolle İstanbul'daki gençlere hediye edelim. 1100 bisikleti çöp olmaktan kurtaralım, İstanbul'daki okullara, şehit ailelerimizin çocuklarına, yetimlere hediye edelim." teklifinde bulundu.

Meclis 2. Başkan Vekili Gümüşdağ, "Belediye iştiraki olarak ne yapsak zarar etmeye meyilliyiz. Çünkü insan hizmeti ağır bir yük bizimkisi. Bisikletin lastiği patlamış, 'Git tamir ettir' diyeceğin adam, 50 bin lira maaş alıyor, oraya arabayla gidiyor vesaire... Böyle bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacın karşılanması lazım. Nitekim arkadaşlar bir model çalışmış. Bu modeli bir an önce getirip burada bisiklet konusunu kapatmak için sunumunu yapsınlar." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, birkaç belediyenin hurda bisikletleri alıp tamir edip yoksul aile çocuklarına verme konusunda talepleri olduğunu söyledi.

İSBİKE uygulaması üzerinden vatandaşların daha önce ödeme yaptığını ve bunun karşılığında hizmet almadığını anlatan Türkyılmaz, bu ödemeler konusunun çözülmesini istedi.

CHP Grup Sözcüsü Özcan, İSBİKE sistemindeki paraların iade konusunun konuşulabileceğini söyledi.

Bisikletlerin tamir edilmesi konusuyla ilgili daire başkanıyla görüşeceğini dile getiren Özcan, "Tabii ki yoksul aile çocuklarına dağıtılması konusunda İBB çok istekli davranacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.