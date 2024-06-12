İBB'den İSBİKE ücretlerine dev zam 

12 Haziran 2024 21:03 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 21:05

İBB'den bir zam daha: Yurt ücretleri yüzde 50 arttı!

İBB'den bir zam daha: Yurt ücretleri yüzde 50 arttı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, alınan karara göre yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 lira olması kararlaştırıldı. İBB Meclisi İSPARK ücretlerine de yüzde 35 zam yapma kararı almıştı.

BİR ZAM DA BİSİKLETE!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE) ücretlerine yüzde 100 zam geldi.

Teklifte, yıllık bisiklet kiralama ücretinin yüzde 100 artışla 574 liradan 1148 liraya yükseltilmesi talep edildi.

SAATLİK ÜCRETLERE ZAM

Bisiklet kiralamada, 1 saatlik ücretin 22 liradan 44 liraya, 1-2 saatlik ücretin 31 liradan 62 liraya, 2-3 saatlik ücretin de 44 liradan 88 liraya çıkarılması talep edildi.

Mecliste yapılan oylamada zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Zam tarifesinin onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi.