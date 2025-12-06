Menü Kapat
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İstanbullunun parası hurdaya atıldı! İSBİKE bisikletlerinin son hali İBB yönetimini zora sokacak

İstanbul'da 2 yıldır hizmet vermeyen Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi'ne (İSBİKE) ait birçok bisiklet, Bayrampaşa'daki hurdalık alanda kırılarak hurda haline getirildi. Görüntüler, kentin parasının nasıl çarçur edildiğini ortaya koyarken İBB'nin AK Parti Meclis Üyesi Abdullah Aksu, duruma tepki göstererek "Hurdaya çıkan sadece bisikletler değil, İBB'nin yönetim anlayışıdır." dedi.

Büyükşehir Belediyesi () iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında uygulamaya alınan İSBİKE Projesi; entegrasyon, altyapı ve işlemleri nedeniyle bazı dönemler kesintili olarak hizmetini sürdürürken 2023 yılı sonlarından bu yana iki yıldır bakım ve faaliyetinde olduğu gerekçesiyle hizmet vermiyor.

İstanbullunun parası hurdaya atıldı! İSBİKE bisikletlerinin son hali İBB yönetimini zora sokacak

MOBİL UYGULAMADA UYARI YAPILIYOR

Sistemin mobil uygulaması bu sebeple çalışmazken uygulamaya girilmek istenildiğinde "2023 yılı sonu itibarıyla İSBİKE Bisiklet Paylaşım Sistemi kapanacak olup bakım onarım dönemine girecektir. Sistemin kapalı olacağı günlerde başta bisikletler olmak üzere tüm sistem donanımları elden geçirilerek, bakım onarım ve yazılım güncellemeleri gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." bilgilendirmesiyle karşılaşılıyor.

İstanbullunun parası hurdaya atıldı! İSBİKE bisikletlerinin son hali İBB yönetimini zora sokacak

İstanbullular da bisikletle ulaşımı teşvik etmek amacıyla başlatılan bu uygulamadan 2 yıldır kiralama yapamıyor.

BİSİKLETLER HURDA YAPILDI

Daha önce sisteme ait bisikletlerin Kartal Soğanlık'taki bir hurdalık alanda atıl durumda bekletilmesi gündeme taşınırken, şimdi ise birçok bisiklet İBB'ye ait Bayrampaşa'daki Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü Depo Şefliğinin hurdalığında kırılarak hurda haline getirildi. Kırılan bisikletlerin deponun belli bölgelerinde diğer hurda ürünlerin arasında üst üste konularak dizildiği görüldü.

İstanbullunun parası hurdaya atıldı! İSBİKE bisikletlerinin son hali İBB yönetimini zora sokacak

KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE 3 BİN BİSİKLETLE HİZMETE AÇILDI

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde yaklaşık 3 bin bisikletle İSBİKE'nin hizmet vermeye başladığını söyledi.

Bu konuyu 2021 yılından itibaren gündeme getirmeye başladıklarını anlatan Aksu, "Yaklaşık 3 bin bisikletle hizmet veren sistem bugün hiç yok. 2023 yılının ortalarında CHP'li İBB, bir açıklama yaptı. 'Bisikletler tamiri, bakımı vesaire için toplanacak ve daha sonra tekrar hizmete alınacak.' demişti. Bugün artık neredeyse 2026 yılına geldik. 2,5 yıldır bu bisikletler ortada yok. Geçtiğimiz günlerde Kartal'da bir depoda depolandığını basında, yayında gördüğümüz kadarıyla kamuoyuyla paylaşmıştık. Son gelen görüntülere göre artık bu bisikletlerin bir kısmının hurdalığa çıktığı duyumunu aldık." diye konuştu.

"İSTANBULLULARIN KAYNAKLARI HURDAYA ÇIKARILIYOR"

Aksu, İSBİKE sisteminde 2021'de 3 bin olan bisiklet sayısının yıldan yıla azalarak 2023'te 1100'e düştüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbulluların kaynakları artık hurdaya çıkarılıyor. Tabii CHP'li İBB yönetimi diğer her konuda olduğu gibi bu bisiklet konusunda da işletemediği sistemleri kapatmayı tercih ediyor. Hatırlarsanız, ilk göreve geldiklerinde yatay, dikey bahçeler dediğimiz bu duvar süslemelerini, bakımının zor olduğunu söylemişlerdi ve kaldırmışlardı. İstanbul'da bir sürü güzelliği yok etmişlerdi.

İstanbullunun parası hurdaya atıldı! İSBİKE bisikletlerinin son hali İBB yönetimini zora sokacak

"HURDAYA ÇIKAN İBB YÖNETİM ANLAYIŞI"

Bugün geldiğimiz noktada da İstanbul'daki bu bisiklet paylaşım platformunu çöp etmiş ve hurdaya çıkarmış durumdalar. Aslında hurdaya çıkan sadece bisikletler değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetim anlayışıdır. Biz bu İstanbulluların kaynaklarının heba edilmesini, heder edilmesini takip etmeye, hesabını da her platformda sormaya, İstanbul'un hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz."

İstanbullunun parası hurdaya atıldı! İSBİKE bisikletlerinin son hali İBB yönetimini zora sokacak

"BİR ÇOCUĞA BİSİKLET VERSENİZ 1 SAATTE TAMİR ETTİRİR"

İSBİKE sistemiyle ilgili İBB Meclisi'nde her yıl soru önergeleri verdiklerine değinen Aksu, "Bu bisikletlerin akıbetini sorduk. Her seferinde 'Bakımda.' dediler. Bakın tekrar ediyorum. İstanbulluların özellikle bilmesi gereken bir husus var. CHP'li İBB yönetimi, 2,5-3 yılda bisiklet tamir edememiş. Bunun başka hiçbir izahı yok. 12 yaşında bir çocuğun eline bir bisikleti verseniz bir saat sonra bisikletini tamir ettirir gelir. CHP'li İBB yönetiminin yönetim zafiyetini görebilmek için 2,5-3 yılda bir bisiklet sistemini, bir bisikleti tamir edemediğini görüyoruz burada. Bu tabii İstanbul için İstanbullular için çok acı bir durum. Kaynaklarının heder edilmesi konusunda da üzüntü verici bir hadise." diye konuştu.

