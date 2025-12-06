Menü Kapat
16°
Hamsinin fiyatı üç katına fırladı: Avcılıkta kötü haber

Karadeniz'de sezon başından bu yana süren hamsi bolluğundan kötü haber geldi. Avcılığın durma noktasına gelmesiyle birlikte 50 liraya kadar düşen fiyatlar 3 katına fırladı.

’de hamsi bolluğu döneminden durgunluk dönemine geçildi. Pazarda 50 liraya kadar satılan hamsiye 3 katı zam geldi.

Hamsinin fiyatı üç katına fırladı: Avcılıkta kötü haber

HAMSİDE DURGUNLUK BAŞLADI

Zonguldak Merkez Hali’nde sezon başından bu yana devam eden hamsi bolluğu yerini durgunluğa bıraktı. Bu yıl palamut avcılığının beklenen düzeyde olmaması nedeniyle sezona hamsi ile başlayan balıkçılar, yaklaşık 3 aydır vatandaşın uygun fiyata balık yediğini ifade etti.

Hamsinin fiyatı üç katına fırladı: Avcılıkta kötü haber

BOLLUK SONA ERDİ FİYATLAR 3 KATINA ÇIKTI

Balık hali esnaflarından Zeki Beybeyoğlu, sezonun genel değerlendirmesini yaparak, yerel hamsi bolluğunun sona erdiğini söyledi. Beybeyoğlu, "Bu sene palamut olmadı, sezona hamsi ile başladık. 3 aydan beri herkes hamsi yiyor. Hamsi burada bol çıktı. Kendi bölgemizden çıktığı dönemde halkımıza 50 liradan, 70 liradan balık sattık" dedi.
Batı Karadeniz'de hamsi avının durma noktasına geldiğini belirten Beybeyoğlu, sevkiyat maliyetlerinin ve arz düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını kaydetti.
Beybeyoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu an balık buralardan çok az çıkıyor, hatta hiç çıkmıyor diyebiliriz. Bazen Giresun ve Hopa taraflarından geliyor. O yüzden balık fiyatları biraz yükseliyor. Şu an tezgahlarda 150 lira seviyesinde. Balık bol çıkarsa fiyatlar hep düşer ama bu ara az çıkıyor. Bol çıktığı zamanlara hepimiz şahidiz; 50 liradan, 70 liradan verdik".

