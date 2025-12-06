Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

Türkiye'de Terörsüz Türkiye süreci devam ederken terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı hala orduya entegre olmadı. Bugün Suriye'de çok kritik bir görüşme gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile görüşürken bölgesel ve küresel konuşuldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.12.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
06.12.2025
saat ikonu 18:13

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu 'nin başkenti Şam'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINDI

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan'ın da yer aldığı görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

Bayraktaroğlu ve Ergün, ziyaretleri sırasında -Suriye ortak harekat merkezinde de incelemelerde bulunmuştu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, ayrıca Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu ve Askeri Ataşeliği ziyaret etmiş, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda da incelemelerde bulunmuştu.

SDG'NİN ADIM ATMAMASI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Suriye Devleti ile terör örgütü 'nın uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 10 Mart'ta mutabakata varmış, buna göre SDG'nin orduya entegre olma süreci başlatılmıştı. Ancak geçen zaman içinde zaman zaman Suriye Ordusu ile SDG çatışmalara girmiş ve mutabakatla ilgili gereken adım atılmamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
PKK/YPG, Suriye ordusunun güçlerine saldırdı
ETİKETLER
#Türkiye
#pkk
#suriye
#Uluslararası Ilişkiler
#Genelkurmay Kavşağı
#Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
#Bölgesel Gelişmeler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.