Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, dün Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile birlikte resmi ziyarette bulunduğu Suriye'nin başkenti Şam'daki temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINDI

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan'ın da yer aldığı görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Bayraktaroğlu ve Ergün, ziyaretleri sırasında Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde de incelemelerde bulunmuştu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, ayrıca Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu ve Askeri Ataşeliği ziyaret etmiş, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda da incelemelerde bulunmuştu.

SDG'NİN ADIM ATMAMASI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Suriye Devleti ile terör örgütü PKK'nın uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 10 Mart'ta mutabakata varmış, buna göre SDG'nin orduya entegre olma süreci başlatılmıştı. Ancak geçen zaman içinde zaman zaman Suriye Ordusu ile SDG çatışmalara girmiş ve mutabakatla ilgili gereken adım atılmamıştı.