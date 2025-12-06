Cezaevi nakil aracı devrildi! Yaralananlar arasında mahkumlar da var

Sivas’ın İmranlı ilçesi Yerköy yakınlarında gerçekleşen kazada Erzurum’dan Antalya’ya mahkûm taşıyan cezaevi nakil aracı yoldan çıkarak devrildi. Yapılan ilk belirlemede 5 kişinin yaralandığı kazada, yaralananlar arasında mahkumların da olduğu kaydedildi.

Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.