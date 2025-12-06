Güney Afrika'da hostele katliam gibi saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Afrika'nın idari başkenti Pretoria'da bir hostelin içinde bulunan kaçak bara silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan saldırıda rastgele ateş açılırken, Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırının ardından 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı aktarıldı. Saldırının neden gerçekleştirildiği ise henüz netlik kazanmadı.

GÜNDE ORTALAMA 70'TEN FAZLA CİNAYET KAYDA GEÇTİ

Dünyanın en yüksek cinayet oralarına sahip ülkelerden biri de Güney Afrika olarak biliniyor. Ülkede 2024 yılında 26 binden fazla cinayet işlenirken, günde ortalama 70'ten fazla cinayet kayda geçti.