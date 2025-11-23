ABD'de yılbaşı etkinliğine silahlı saldırı! 4 yaralı

ABD'nin New Hampshire eyaletine bağlı Concord şehrinde, yerel saat ile 19.30 sıralarında bir restorandaki yılbaşı ağacı ışıklandırma etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

Saldırının ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme başlattı.

4 YARALIDAN ÜÇÜNÜN DURUMU KRİTİK

Concord Polisi, dört yaralının tıbbi tedavi için hastaneye kaldırıldığını söylerken, üçünün durumunun kritik, birininin ise stabil olduğunu bildirdi.

Etkinliğin geri kalanı saldırının ardından iptal edildi. Şehir yetkilileri, ziyaretçilerin bölgeyi terk etmesi ve sürücülerin alternatif yollar araması gerektiğini ifade etti.