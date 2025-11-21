Pakistan'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Afganistan sınırında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bannu bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Pakistan Talibanı'na (TTP) karşı mücadele amacıyla kurulan "barış komitelerinin" bir ofisini hedef alan saldırı gerçekleştiği açıklandı.

Yetkililer, saldırının ardından çatışma çıktığını bildirdi.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 7 komite üyesinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığını kaydeden yetkililer, saldırının "teröristler" tarafından düzenlendiğini ifade etti.

Pakistan devlet radyosunun haberine göre, Başbakan Şahbaz Şerif, "TTP'nin düzenlediği saldırıyı" şiddetle kınayarak, sorumluların adalet önünde hesap vermesi çağrısı yaptı.

PAKİSTAN'DA TERÖR ÇIKMAZI

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.