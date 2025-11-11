Menü Kapat
19°
 | Murat Makas

Pakistan’daki intihar saldırısını Taliban üstlendi

Pakistan'da gerçekleştirilen intihar saldırısından yeni detaylar ortaya çıktı. İntihar saldırısını Pakistan Talibanı üstlendi.

11.11.2025
11.11.2025
’da binasının önünde gerçekleştirilen Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e- Pakistan (TTP) üstlenirken, Pakistan Başbakanı Şerif, saldırıdan 'ı sorumlu tuttu.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Yüksek Mahkeme binasının önünde gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin öldüğü intihar saldırısını, Pakistan Talibanı olarak da bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) üstenlenerek, saldırıda yargı mensuplarının hedef alındığını belirtti. TTP, daha fazla saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

ŞERİF, HİNDİSTAN’I SORUMLU TUTTU

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, söz konusu saldırıdan ve aynı gün Afganistan sınırına yakın bir askeri okulda meydana gelen başka bir saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tuttu. Çin, AB, İngiltere ve ABD, saldırının ardından taziye mesajları yayınladı.

SALDIRGAN BİNAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

İslamabad Yüksek Mahkeme binasının önünde park halinde bulunan bir polis aracının yakınında meydana gelen patlama sonucunda çoğu avukat ve davacı en az 12 kişinin hayatını kaybetmiş, 27 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganın ilk önce binaya girmek istediğini ancak başarısız olduğunu, ardından patlayıcı düzeneği polis aracının yakınında patlattığını açıklamıştı.

