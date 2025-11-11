Pakistan'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kategoriler
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı meydana geldi. Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.
Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.
Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını ifade etti.
Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.