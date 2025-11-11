Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Putin'in eli birçok spekülasyonu doğurdu! İddiaların ardı arkası kesilmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumu yeniden gündeme geldi. Bir basın toplantısında şişmiş ve ağrıyan eli dikkatlerden kaçmadı. Elinin üzerindeki damarların şişliği, normal formundan çıkmış olması birçok iddiayı da beraberinde getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 10:11

Rusya Devlet Başkanı 'in yakın zamanda düzenlediği bir basın toplantısında şişmiş haldeki eli dikkat çekti. 73 yaşındaki liderin toplantı sırasında da elini sıkıca sıktığı gözlerden kaçmadı. Bu görüntüler, Putin'in ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğine dair yeni spekülasyonlara yol açtı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Putin'in 'dan kansere kadar her türlü hastalığa sahip olduğunu iddia etti.

Putin'in eli birçok spekülasyonu doğurdu! İddiaların ardı arkası kesilmedi

''PUTİN'İN ELLERİNDE BİR SORUN VAR''

İçişleri Bakanlığı'nın eski danışmanlarından Anton Geraşçenko, East2West'e yaptığı açıklamada, "Putin'in ellerinde bir sorun var" dedi. Putin'in Ukrayna'ya yönelik amansız işgaline gönderme yaparak, "Dirseklerine kadar kan içinde olmalarının yanı sıra damarları da şişmiş durumda" diye ekledi.

Putin'in eli birçok spekülasyonu doğurdu! İddiaların ardı arkası kesilmedi

Birçok Ukraynalı da bu iddialara destek verdi. New York Post'un haberine göre, Medya kişiliği Dmytro Gordon, Putin'in ellerinin "şiş ve yaralı göründüğünü, bir elindeki damarların belirgin şekilde şiştiğini" söyledi.

Putin'in eli birçok spekülasyonu doğurdu! İddiaların ardı arkası kesilmedi

'PUTİN'İN ELLERİ' İLK KEZ GÜNDEM DEĞİL

Öte yandan 'Putin'in elleri' konusu ilk kez gündeme gelmiyor. Ukrayna'yı işgalin ilk yılında bir askeri ziyaret sırasında da Rus liderin ellerinde siyah lekenin bulunması tartışmalara neden olmuştu. Ayrıca konuşurken ellerinin titremesi bu yüzden masayı tuttuğu öne sürülmüştü. Bu durumun da Parkinson hastalığına işaret ettiği belirtilmişti.

Putin'in eli birçok spekülasyonu doğurdu! İddiaların ardı arkası kesilmedi

Putin'in sağlık durumu hakkındaki söylentiler için Kremlin'den ise bir açıklama gelmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tehlikeli restleşme: Trump'ın nükleer talimatına karşılık Rusya da harekete geçti, Putin emri verdi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ABD'de Beşar Esad çağrısı
ETİKETLER
#ukrayna
#vladimir putin
#sağlık sorunları
#parkinson
#basın toplantısı
#rüya
#Ekş Başkan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.