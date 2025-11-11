Putin'in eli birçok spekülasyonu doğurdu! İddiaların ardı arkası kesilmedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda düzenlediği bir basın toplantısında şişmiş haldeki eli dikkat çekti. 73 yaşındaki liderin toplantı sırasında da elini sıkıca sıktığı gözlerden kaçmadı. Bu görüntüler, Putin'in ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğine dair yeni spekülasyonlara yol açtı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Putin'in Parkinson'dan kansere kadar her türlü hastalığa sahip olduğunu iddia etti.

''PUTİN'İN ELLERİNDE BİR SORUN VAR''

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın eski danışmanlarından Anton Geraşçenko, East2West'e yaptığı açıklamada, "Putin'in ellerinde bir sorun var" dedi. Putin'in Ukrayna'ya yönelik amansız işgaline gönderme yaparak, "Dirseklerine kadar kan içinde olmalarının yanı sıra damarları da şişmiş durumda" diye ekledi.

Birçok Ukraynalı da bu iddialara destek verdi. New York Post'un haberine göre, Medya kişiliği Dmytro Gordon, Putin'in ellerinin "şiş ve yaralı göründüğünü, bir elindeki damarların belirgin şekilde şiştiğini" söyledi.

'PUTİN'İN ELLERİ' İLK KEZ GÜNDEM DEĞİL

Öte yandan 'Putin'in elleri' konusu ilk kez gündeme gelmiyor. Ukrayna'yı işgalin ilk yılında bir askeri ziyaret sırasında da Rus liderin ellerinde siyah lekenin bulunması tartışmalara neden olmuştu. Ayrıca konuşurken ellerinin titremesi bu yüzden masayı tuttuğu öne sürülmüştü. Bu durumun da Parkinson hastalığına işaret ettiği belirtilmişti.

Putin'in sağlık durumu hakkındaki söylentiler için Kremlin'den ise bir açıklama gelmedi.