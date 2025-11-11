Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ABD'de Beşar Esad çağrısı

Suriye lideri Ahmed Şara, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. İki liderin, ABD-Suriye ilişkilerini ve Orta Doğu'daki bölgesel dengeleri tüm boyutlarıyla ele aldıkları görüşmesinde Şara bir de Suriye'nin eski devrik lideri Beşar Esad için çağrıda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
saat ikonu 09:18

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray'da Başkanı ile görüştükten sonra Amerikan Fox News kanalına bir röportaj verdi. Cumhurbaşkanı Şara, ilk Washington ziyaretinin yansımalarını değerlendirdi.

Suriye'nin eski rejimi döneminde 60 yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edildiğini ve bu süreçte ABD ile Suriye arasında bir kopukluk yaşandığını anlatan Şara, Suriye'nin kurulmasından sonraki ilk Beyaz Saray ziyaretinin bu bakımdan çok önemli olduğunu belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ABD'de Beşar Esad çağrısı

Şara, eski rejimin düşmesinden sonra Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde "yeni bir strateji" üzerinden ilerlenebileceğini anlattı.

SURİYE DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILACAK

Ahmed Şara, Suriye'nin Karşıtı Koalisyona katılması konusunu ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini ve DEAŞ'la mücadele konusunda Washington ile görüşmeye devam edeceklerini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ABD'de Beşar Esad çağrısı

Şara, 10 yıl boyunca DAEŞ'a karşı birçok savaşa katıldıklarını kaydederek, "ABD ordusunun Suriye'de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Trump ile Suriye'ye yaptırımların tamamen kaldırılması konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Şara, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kendisine ve diğer bazı Suriyeli yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına atıf yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ABD'de Beşar Esad çağrısı

''İSRAİL İLE MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ''

Öte yandan Şara, Suriye ile arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken, Suriye'deki Abraham Anlaşmaları'na katılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Şara, "Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir." yorumunu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ABD'de Beşar Esad çağrısı

ŞARA'DAN BEŞAR ESAD ÇAĞRISI

Beşar Esad'ın halen Rusya'da serbest bir şekilde yaşamaya devam etmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Şara, Esad'ın yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Şara, "Rusya, bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Bu nedenle, Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası olarak, Beşar Esad da dahil tüm arananlar Suriye'ye teslim edilmelidir. Ruslar farklı bir görüşte olabilir ancak adalet yerini bulmalıdır." şeklinde konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ABD'de Beşar Esad çağrısı

ŞARA'NIN EL KAİDE İLE GEÇMİŞ İLİŞKİSİ

Suriye Cumhurbaşkanı, geçmişte El Kaide ile ilintisine ilişkin bir soruya cevap verirken, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bence bu geçmişte kalan bir konu. Başkan Trump ile bunu tartışmadık. Trump'la gelecek hakkında konuştuk. Suriye'deki gelecekteki yatırım fırsatları hakkında konuştuk. Suriye artık jeopolitik bir müttefik ve ABD'nin, özellikle gaz çıkarma konusunda büyük yatırımlar yapabileceği bir yer olarak görülüyor."

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan ABD'de Beşar Esad çağrısı

Ahmed Şara, 11 Eylül'deki El Kaide saldırılarıyla ilgili bir soruya ise "O zamanlar ben sadece 19 yaşındaydım, yani çok genç bir insandım ve o zamanlar herhangi bir karar verme yetkim yoktu. Bu konuyla hiçbir ilgim yok. O zamanlar benim bölgemde El Kaide yoktu. Dolayısıyla bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan acı çektiğini, özellikle de savaşın bedelini ödeyen sivillerin acı çektiğini biliyoruz." cevabını verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump, Şara görüşmesinde Erdoğan'ı övdü: Büyük bir lider
ABD'de tarihte bir ilk! Kritik Trump ve Şara görüşmesi gerçekleşti: Sezar yaptırımları kaldırıldı
ETİKETLER
#deaş
#abd
#İsrail
#suriye
#trump
#yaptırımlar
#Sarallar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.