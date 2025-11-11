Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Dünya
Editor
 Onur Kaya

Donald Trump, Şara görüşmesinde Erdoğan'ı övdü: Büyük bir lider

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Beyaz Saray'da ağırladı. Suriye'deki siyasi gelişmelerde Türkiye'nin rolüne değinirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulunan Trump, "O büyük bir lider. Şara ile çok iyi anlaşıyor ve Suriye'de olanları destekliyor" dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.11.2025
01:40
|
GÜNCELLEME:
11.11.2025
02:02

ABD Başkanı , Oval Ofis'te düzenlenen bir yemin töreninde, Cumhurbaşkanı Şara ile dün basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Ahmed Şara ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek, Suriye'nin 'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyledi.

"Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir." diyen Trump, Şara'nın "güçlü bir lider" olduğunu vurguladı.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, 'nin rolüne, "Kendisi (Şara), büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan büyük bir lider. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor." ifadeleriyle atıf yaptı.

Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası."

Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.

SURİYE DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILABİLİR

Öte yandan Trump, Suriye'nin Karşıtı Koalisyona katılması ihtimaline yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Evet, bu konuda Suriye ile ilgili bir açıklama bekleyebilirsiniz." diye yanıt verdi.

ABD Başkanı ayrıca, Suriye'nin İsrail ile iyi anlaştığını görmek istediklerini ve bu konuda her iki ülkeyle de yakın temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.

#Türkiye
#deaş
#suriye
#erdoğan
#orta doğu
#trump
#Ahmet Şara
#Dünya
