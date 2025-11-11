Rusya'nın hipersonik jetini çalmaya çalıştılar! 3 milyon dolarlık teklif

Rusya, Ukrayna ve İngiltere'nin Moskova'ya karşı yeni bir operasyon girişiminde bulunmakla suçladı. Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukraynalı ve İngiliz casusların, Rus pilotlara 3 milyon dolar teklif ettiğini, para karşılığında Kinzhal hipersonik füzesiyle silahlandırılmış bir MİG-31 jetini çalması için kandırmaya çalıştığını açıkladı.

'NATO RUS UÇAĞINI VURACAKTI' İDDİASI

RIA haber ajansı, FSB'nin, kaçırılan uçağın Romanya'nın Köstence kentindeki NATO hava üssüne doğru uçurulacağını ve burada hava savunma sistemleri tarafından düşürülebileceğini söylediğini aktardı.

'İŞ VE VATANDAŞLIK TEKLİF EDİLDİ'

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, FSB, Ukrayna ve İngiltere'nin kaçırılan uçağı kullanarak büyük çaplı bir "provokasyon" planladığını ve Ukrayna askeri istihbaratının savaş uçağını çalmak için 3 milyon dolar karşılığında Rus pilotları işe almaya çalıştığını bildirdi.

FSB, "Ukrayna ve İngiliz istihbarat servislerine karşı önlemler alındı" dedi.

Rus devlet televizyonu da iki ülkenin istihbaratı için çalışan bir adamın fotoğraflarını ve mesajlarını paylaştı. Adama, MİG jetini Avrupa'ya uçurması için 3 milyon doların yanı sıra vatandaşlık teklif edildiği de belirtildi.