TGRT Haber
Çin, ABD’nin roketini kopyalıyor

Aralık 18, 2025 12:08
1
roket

SpaceX’in dev roketi Starship daha geliştirme aşamasındayken, Çinli şirketler tasarımdan isme kadar dikkat çekici benzerlikler taşıyan projelerle sahneye çıktı.

Çin ile ABD arasındaki uzay rekabeti, giderek daha tanıdık senaryolar üzerinden ilerliyor. Son örnek, SpaceX’in Starship roketi. Henüz tüm testlerini tamamlamamış olmasına rağmen, Starship’in tasarımı Çinli şirketlerin projelerinde neredeyse birebir karşımıza çıkıyor.

2
Çin, ABD’nin roketini kopyalıyor

SpaceX, Falcon 9 ile yeniden kullanılabilir roket kavramını ana akım haline getirerek uzaya erişimi hem ucuzlatmış hem de hızlandırmıştı. Şirketin bugün tüm odağı ise çok daha iddialı bir platform olan Starship. Geliştirme süreci hâlâ devam eden roket, başarılı testlere imza atsa da tüm aşamalarıyla sorunsuz bir inişi henüz gerçekleştirebilmiş değil. Buna rağmen Starship, Çinli girişimler için güçlü bir ilham kaynağı olmuş durumda.

3
Çin, ABD’nin roketini kopyalıyor

Uzmanlar, Xingzhou-1 projesinin henüz çok erken bir aşamada olduğunu ve ilk uçuşun 2027’de hedeflendiğini söylüyor. Yani işin teknik tarafında gidilecek uzun bir yol var. Yine de ortaya konan konsept, iddiasını gizlemiyor.

4
Çin, ABD’nin roketini kopyalıyor

ADINI BİLE KOPYALADILAR

Devlet destekli china.com’un aktardığına göre, “Beijing Leading Rocket Technology” adlı şirket, yeni roket konseptine Xingzhou-1 adını verdi. İsmin İngilizce karşılığı ise "Starship-1" ya da “Starvessel-1”. Benzerlik yalnızca isimle sınırlı değil.

Roketin tasarımı, SpaceX’in Starship’iyle şaşırtıcı derecede örtüşüyor. Gövde oranları, Super Heavy güçlendirici yapısı ve iniş sırasında kullanılan ızgara kanatçıklar neredeyse birebir aynı. Açıkçası bakıldığında, Starship’in çizgileri Çinli projede net şekilde hissediliyor.

5
Çin, ABD’nin roketini kopyalıyor

BENZER PROJELER ARTIYOR

Starship benzeri tasarımlar bununla da sınırlı değil. Çinli Cosmoleap firması, Super Heavy’ye benzeyen bir güçlendirici ve onu havada yakalamayı hedefleyen iki “çubuk” kollu sistemle SpaceX’in yaklaşımını neredeyse aynen uyguluyor. Astronstone ise daha küçük ölçekli bir roket üzerinde çalışsa da, teknik yaklaşımını SpaceX’in yöntemleriyle uyumlu hale getirmeyi planladığını açıkça dile getiriyor.

Çin’in devlet uzay programı da geçtiğimiz yıl iki aşamalı ve tamamen yeniden kullanılabilir bir roket konseptini tanıtmıştı. Aerodinamik kanatçıklar ve genel yapı, Starship’i fazlasıyla anımsatıyordu. Ancak uygulama tarafında tablo aynı değil.

6
Çin, ABD’nin roketini kopyalıyor

TESTLER ZORLU GEÇİYOR

Özel Çinli uzay şirketi LandScape, Falcon 9’a benzer Zhuque-3 roketiyle bu ay ilk yörünge denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma ve iniş hedeflense de test sırasında roketin patlaması, Çinli şirketlerin hâlâ ciddi teknik engellerle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

