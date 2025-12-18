Çin, ABD’nin roketini kopyalıyor

BENZER PROJELER ARTIYOR

Starship benzeri tasarımlar bununla da sınırlı değil. Çinli Cosmoleap firması, Super Heavy’ye benzeyen bir güçlendirici ve onu havada yakalamayı hedefleyen iki “çubuk” kollu sistemle SpaceX’in yaklaşımını neredeyse aynen uyguluyor. Astronstone ise daha küçük ölçekli bir roket üzerinde çalışsa da, teknik yaklaşımını SpaceX’in yöntemleriyle uyumlu hale getirmeyi planladığını açıkça dile getiriyor.

Çin’in devlet uzay programı da geçtiğimiz yıl iki aşamalı ve tamamen yeniden kullanılabilir bir roket konseptini tanıtmıştı. Aerodinamik kanatçıklar ve genel yapı, Starship’i fazlasıyla anımsatıyordu. Ancak uygulama tarafında tablo aynı değil.