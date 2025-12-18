Elektrikli araçların kapılarına yeni düzenleme

Elektronik kontrollü ya da otomatik kilitleme sistemine sahip araçlarda bile, kilitler devrede kalsa dahi mekanik açma işlevinin çalışır durumda olması isteniyor. Bakanlık, dış kapı kollarının konumunu da ayrıntılı biçimde tanımlıyor. Kapının açılma tipine göre, kapı üzerinde ya da çerçeveye yakın belirli erişim alanları içinde yer almaları gerekiyor. Elektrik kesintisi ya da sistem arızası yaşansa bile, elle müdahale edilebilecek yeterli boşluğun her koşulda korunması şart.