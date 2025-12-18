Elektrikli araçların kapılarına yeni düzenleme

Menü Kapat
Kazalar ve batarya kaynaklı riskler sonrası Çin, araç kapılarının her koşulda mekanik olarak açılabilmesini zorunlu kılacak yeni bir güvenlik standardı için düğmeye bastı.

Son dönemde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran kazalar, Çin’de araç kapı güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, özellikle ağır kazalar ve elektrikli araç bataryalarında ortaya çıkabilecek termal olaylar sonrası kapıların açılabilir kalmasını hedefleyen yeni bir ulusal standart taslağını kamuoyunun görüşüne sundu.

17–23 Aralık 2025 tarihleri arasında görüşe açılan taslak, zorunlu araç güvenlik standartlarının güncellenmesinde yeni bir aşama olarak görülüyor. Hatırlanacağı üzere, 24 Eylül’de yayımlanan önceki taslakta acil durumlarda kapı açma gerekliliklerinin genel çerçevesi çizilmişti. Şimdi ise teknik şartlar ve test yöntemlerini içeren daha detaylı bir metin masada.

DIŞ KAPILARA MEKANİK ZORUNLULUK

“Otomotiv Kapı Kolu Güvenliği Teknik Gereklilikleri” başlığını taşıyan taslağa göre, bagaj kapakları hariç tüm yan kapılarda mekanik olarak çalışan bir dış kapı kolu bulunması şart koşuluyor. Bu kolların, emniyet sistemlerinin devreye girdiği ağır kazalar ya da batarya kaynaklı termal yayılım gibi durumlarda, herhangi bir alet gerektirmeden kapının açılmasına imkân tanıması gerekiyor.

Elektronik kontrollü ya da otomatik kilitleme sistemine sahip araçlarda bile, kilitler devrede kalsa dahi mekanik açma işlevinin çalışır durumda olması isteniyor. Bakanlık, dış kapı kollarının konumunu da ayrıntılı biçimde tanımlıyor. Kapının açılma tipine göre, kapı üzerinde ya da çerçeveye yakın belirli erişim alanları içinde yer almaları gerekiyor. Elektrik kesintisi ya da sistem arızası yaşansa bile, elle müdahale edilebilecek yeterli boşluğun her koşulda korunması şart.

İÇ KAPILAR İÇİN GÖRÜNÜR VE BAĞIMSIZ SİSTEM

İç kapı kolları da taslakta ayrı bir başlık altında ele alınıyor. Buna göre her yan kapıda en az bir mekanik iç kapı kolu bulunması zorunlu. Eğer birden fazla iç kapı kolu varsa, her birinin kapıyı bağımsız olarak açabilmesi gerekiyor.

Ayrıca iç kapı kollarından en az birinin yolcular tarafından net biçimde görülebilecek bir noktada konumlandırılması isteniyor. Kapı kenarı ve koltuk referans noktalarına göre belirlenen mesafeler de taslakta açıkça tarif ediliyor. Düşük ışık koşullarında bile ayırt edilebilmesi için, yüksek kontrastlı ve standart semboller içeren kalıcı işaretlemeler de zorunlu tutuluyor.

DAYANIKLILIK TESTLERİ DEVREYE GİRİYOR

Yeni standart, sadece tasarımla sınırlı kalmıyor. Dış ve iç kapı kolları için statik ve dinamik testler, çarpışma senaryoları, elektrik kesintisi simülasyonları ve olay sonrası kapı açılabilirliğinin doğrulanmasına yönelik kapsamlı test prosedürleri de tanımlanıyor.

Bu kapsamda dış kapı kollarının en az 500 newton kuvvete, kırılmadan ya da yerinden çıkmadan dayanması gerekiyor. İç kapı kolları için belirlenen dayanım eşiği ise çoğunlukla 200 newton. Elektronik düğme tipi sistemler içinse daha düşük kuvvet sınırları öngörülüyor.

