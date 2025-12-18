Menü Kapat
12°
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hakkında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney’in, yalan makinesinde “madde kullandın mı?” sorusuna verdiği cevap tekrar gündem oldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Yusuf Güney ise adresinde bulunamadı. Yusuf Günay'in aylar önce “madde kullandın mı? sorusuna verdiği tekrar gündem oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 11:38

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen kapsamında , Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, , Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yusuf Günay ise adresinde bulunamadı. Hakkında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney’in, yalan makinesinde “madde kullandın mı?” sorusuna verdiği cevap tekrar gündem oldu

YUSUF GÜNEY AYLAR ÖNCE "MADDE KULLANDIN MI? SORUSUNA BAKIN NASIL CEVAP VERDİ

Orkun Işıtmak'ın programına konuk olan Yusuf Güney, "Madde kullandın mı?" sorusuna "Asla. Çünkü hemen kısa bir açıklama yapayım. Bir maddenin etkisinde kaldığın sürece bilinç altında sadece sana görmen gereni gösterir ve sadece orada kalırsın. Yani ruhun gerçek anlamda bedenden ayrılıp asla o semaları geziyim o alemleri gezeyim yapamazsın. Çünkü çıkışa izin vermez bedenin" diyerek cevapladı.



3 İSİM ADRESİNDE BULUNAMADI

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

Yakalananlar:

  • İrem Sak
    Danla Biliç
    Mümmine Senna Yıldız
    Aleyna Tilki

Adresinde bulunamayanlar;

  • Melisa Döngel
    Yusuf Güney
    Cihan Şensözlü
