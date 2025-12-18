Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yusuf Günay ise adresinde bulunamadı. Hakkında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney’in, yalan makinesinde “madde kullandın mı?” sorusuna verdiği cevap tekrar gündem oldu

YUSUF GÜNEY AYLAR ÖNCE "MADDE KULLANDIN MI? SORUSUNA BAKIN NASIL CEVAP VERDİ

Orkun Işıtmak'ın programına konuk olan Yusuf Güney, "Madde kullandın mı?" sorusuna "Asla. Çünkü hemen kısa bir açıklama yapayım. Bir maddenin etkisinde kaldığın sürece bilinç altında sadece sana görmen gereni gösterir ve sadece orada kalırsın. Yani ruhun gerçek anlamda bedenden ayrılıp asla o semaları geziyim o alemleri gezeyim yapamazsın. Çünkü çıkışa izin vermez bedenin" diyerek cevapladı.

3 İSİM ADRESİNDE BULUNAMADI

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden;

Yakalananlar:

İrem Sak

Danla Biliç

Mümmine Senna Yıldız

Aleyna Tilki

Adresinde bulunamayanlar;