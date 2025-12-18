Menü Kapat
Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor: Son 14 gün! Paranız cebinizde kalsın

Aralık 18, 2025 11:25
1
Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor

Yeni asgari ücretin belirlenmesi akabinde asgari ücretlilerin kıdem tazminatı tavanları da yeniden belirlenmiş olacak. İşsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası primi, İsteğe Bağlı Sigorta Primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik kesintisi, Ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs... borçlanmaları değişiklik gösterecek.

2
Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor: Son 14 gün! Paranız cebinizde kalsın

DOĞUM VE ASKERLİK BORTÇLANMASI DA ETKİLENECEK 

Doğum ve askerlik borçlanması olarak bilinen prim ödemeleri yılbaşında asgari ücret tutarında artacak ve kanunda yapılan değişiklikle prim miktarları da yüzde 45'e çıkacak.

3
Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor: Son 14 gün! Paranız cebinizde kalsın

BORÇLANMA HESABININ DETAYLARI 

Borçlanma yapacak olanlar en düşük tutar olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödemesi gerekiyor. Bu oran 7,5 kat artırılabiliyor. Borçlanma yapmak isteyenler en düşük tutardan daha düşük olmamak üzere istediği gibi oranı belirleyebiliyor.

 

 

4
Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor: Son 14 gün! Paranız cebinizde kalsın

Şu anki yürürlükteki düzenleme ve asgari ücret tutarına göre hesaplandığında günlük borçlanma en düşük 277 liradan gerçekleşiyor. Bir aylık borçlanma ise 8 bin 321 lira tutuyor. En yüksek borçlanma günlük 2 bin 77 lira, aylıkta ise 62 bin 411 lira tutuyor.

5
Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor: Son 14 gün! Paranız cebinizde kalsın

Asgari ücrete gelecek olan zam hariç bugünkü mevzuatın yüzde 45 diliminden gerçekleşeceğini varsayarsak borçlanma yapacak kişiler için en düşük tutar günlük 390 lira, aylık 11 bin 703 lira, azami ise günlük 2 bin 925 lira, aylıkta ise 87 bin 772 liraya yükseliyor. Başka bir deyişle bir aylık borçlanmada en düşükte aylık olarak 3 bin 382 lira, en yüksek borçlanmada ise aylık 25 bin 359 lira kar elde edilecek. Bunun üzerine 2026 yılı asgari ücret zammı da eklendiği zaman tutar yaklaşık yüzde 20-25 aralığında yükselmesi bekleniyor.

 

 

6
Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor: Son 14 gün! Paranız cebinizde kalsın

BORÇLANMANIZI ŞİMDİDEN YAPIN 

2026 yılı gelmeden borçlanmalarınızı yaparak karlı şekilde emekli olabilirsiniz. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında bulunanları yakından ilgilendiren borçlanma işlemlerini yılın bitmesine 14 gün kala yapılması büyük önem arz ediyor.

7
Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor: Son 14 gün! Paranız cebinizde kalsın

GSS PRİMLERİ 

Genel Sağlık Sigortası primleri 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren yükseldi. GSS prim oranın yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkması sonrasında, ödenecek prim tutarı en düşük aylık 1560 TL oldu.

