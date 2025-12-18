Uğurcan Çakır Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Forma giyeceği maç tarihi belli oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşamın maç programına göre Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç öncesinde Uğurcan Çakır neden oynamıyor merak edildi.

UĞURCAN ÇAKIR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Başakşehir maçına saatler kaldı. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

UĞURCAN ÇAKIR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK?

Monaco maçında sakatlık yaşaması sonucunda sahalardan uzak kalan Çakır için Okan Buruk, 'Uğurcan'ın üst adalesinde bir zorlanma var. Yarın MR'dan sonra net belli olacak. Bu süreçte bir tek kaleci kalmıştı sakatlanmayan bizim için.' ifadelerini kullanmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN OYNAMIYOR?

Monacı müsabakasında sakatlık yaşayan Çakır, bir süredir forma giyemiyor. Tam olarak iyileşmeden riske atılmak istenmeyen oyuncu bu akşamki maçta da forma giymeyecek. Çakır'ın 5 Ocak'ta oynanacak olan Süper Kupa maçına yetişmesi için tedavileri devam ediyor.