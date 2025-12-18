Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Uğurcan Çakır Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Forma giyeceği maç tarihi belli oldu

ZTK'da bugün oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçı öncesinde Uğurcan Çakır Başakşehir maçında oynayacak mı araması yükseldi. Binlerce taraftarın heyecanla takip edeceği müsabaka için bekleyiş sürerken Uğurcan Çakır'ın forma giymeme nedeni dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uğurcan Çakır Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Forma giyeceği maç tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.12.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
18.12.2025
saat ikonu 11:38

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'nda bu akşamın maç programına göre ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç öncesinde neden oynamıyor merak edildi.

UĞURCAN ÇAKIR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Başakşehir maçına saatler kaldı. Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın RAMS Başakşehir karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Uğurcan Çakır Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Forma giyeceği maç tarihi belli oldu

UĞURCAN ÇAKIR BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK?

Monaco maçında yaşaması sonucunda sahalardan uzak kalan Çakır için , 'Uğurcan'ın üst adalesinde bir zorlanma var. Yarın MR'dan sonra net belli olacak. Bu süreçte bir tek kaleci kalmıştı sakatlanmayan bizim için.' ifadelerini kullanmıştı.

Uğurcan Çakır Başakşehir maçında oynayacak mı, neden yok? Forma giyeceği maç tarihi belli oldu

UĞURCAN ÇAKIR NEDEN OYNAMIYOR?

Monacı müsabakasında sakatlık yaşayan Çakır, bir süredir forma giyemiyor. Tam olarak iyileşmeden riske atılmak istenmeyen oyuncu bu akşamki maçta da forma giymeyecek. Çakır'ın 5 Ocak'ta oynanacak olan Süper Kupa maçına yetişmesi için tedavileri devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ZTK Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray’daki eksik oyuncular belli oldu
ETİKETLER
#galatasaray
#başakşehir
#sakatlık
#okan buruk
#Uğurcan Çakır
#ziraat türkiye kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.