ZTK Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray’daki eksik oyuncular belli oldu

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşma öncesinde geri sayım süreci başladı.

Mücadelede düdük çalacak isim Halil Umut Meler olurken, sarı-kırmızılı ekibi bu maçın ardından Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile zorlu bir maç programı bekliyor.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Profesyonel Takım) kapsamında oynanacak mücadele, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 20:30'da başlayacak.

Halil Umut Meler’in yöneteceği önemli karşılaşma, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY’DA EKSİK OYUNCULAR KİMLER?