Aile Bakanlığı 3000 personel alımı başvuru ekranı ve şartları! 3 bin personel alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, sözleşmeli personel alımı merkezi ve taşra birimlerini kapsayacak şekilde planlandı. Başvuru süreci, değerlendirme yöntemi ve atamaya ilişkin esaslar ayrıntılı biçimde ilan metninde yer aldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3000 PERSONEL ALIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.000 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Alımlar, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında gerçekleştirilecek. Süreçte KPSS puan sıralaması esas alınacak ve adaylar herhangi bir mülakata tabi tutulmadan yerleştirilecek.

İlan metninde, alınacak personelin farklı unvanlarda görevlendirileceği belirtildi. Kontenjan dağılımı, ilan ekinde yer alan Özel Nitelikler Tablosu’nda ayrıntılı şekilde açıklandı. Adayların, başvuru yapmadan önce bu tabloyu incelemesi gerektiği vurgulandı ve yalnızca ilan şartlarını taşıyan başvuruların değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

AİLE BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre başvurular, 15 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 26 Aralık 2025 günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Başvurular yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden elektronik ortamda alınacak. Belirtilen süre dışında ya da farklı yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, e-Devlet şifreleri ile Kariyer Kapısı sistemine giriş yaparak başvurularını tamamlayacak. Aynı öğrenim düzeyinde birden fazla diplomaya sahip olan adaylar, yalnızca mezun oldukları tek bir bölüm üzerinden başvuru yapabilecek. Sistem üzerinden en fazla 18 tercih yapılabileceği de ilan metninde yer aldı.

AİLE BAKANLIĞI 3 BİN PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

İlanda adaylarda aranacak genel şartlar ayrıntılı şekilde sıralandı. Buna göre adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Son başvuru tarihi itibarıyla ilgili pozisyon için istenilen bölümden mezun olma şartı aranırken, üst öğrenim düzeyinden mezun olup bu düzeyde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olması şartı da ilanda yer aldı. Ayrıca, sözleşmeli personel olarak görev yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Daha önce 4/B kapsamında sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini yenilemeyen adaylar için ilgili mevzuatta yer alan bir yıllık bekleme süresi şartı da uygulanacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 3000 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak. Değerlendirmede adayların KPSS puanları esas alınacak ve başvuru için sisteme yüklenen bilgi ve belgelerin uygunluğu kontrol edilecek. Alınacak personel sayısı kadar asil aday belirlenecek.

Değerlendirme sonuçlarına ilişkin duyurular, Bakanlığın resmi internet siteleri üzerinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını ayrıca Kariyer Kapısı sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlarla ilgili adaylara bireysel tebligat yapılmayacağı, duyuruların tebligat niteliğinde olacağı belirtildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru yapmak isteyen adayların, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Sistem üzerinden başvuru formunun doldurulmasının ardından gerekli belgeler elektronik ortamda yüklenecek. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak sisteme yansımayan adayların, diplomalarını manuel olarak yüklemesi istenecek.

Adayların, başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranı üzerinden başvurularını kontrol etmesi ve başvuru bilgileri formunu yazdırması gerekiyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edileceği ve ödenmiş bedellerin yasal faiziyle geri alınacağı da ilan metninde açıkça yer aldı.