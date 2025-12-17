Kırsalda bereket hayvancılık destek projesi devam ediyor mu? Son tarih belli oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında temmuzdan itibaren sıralamaya girenlere hayvanları teslim edilmeye başlandı.
Destek projesinin ne zamana kadar süreceği ise konuya ilgi duyan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
İlk etapta 60 bin anaç hayvan verilmesi planlanırken ve başvuranlardan 4 bin 351 kişinin bundan yararlanacağı belirtildi.
Destek projesi için genç, kadın, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve deprem bölgesi gibi birçok kriter belirlendi.
Projenin 2028 yılına kadar süreceğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada projenin 2028 sonrasında da devam etmesini hedeflediklerini dile getirmişti.